Twee weekenden kunst kijken tijdens Tweekarspelen kunstroute

WESTERWOLDE, OLDAMBT – Op 22/23, 29/30 maart 2025 vindt voor de 28ste keer de Tweekarspelen kunstroute plaats. Twee weekenden kunt u diverse kunstuitingen bekijken, ervaren, bewonderen en bemachtigen.



De Tweekarspelenkunstroute is een inmiddels bekend regionaal evenement in het landelijke Oost-Groningen. Jaarlijks trekt de route vele kunstliefhebbers van binnen en buiten de regio. Aan deze kleinschalige route nemen dit jaar 15 enthousiaste beeldende kunstenaars deel. Zij werken in Winschoten, Wedderveer, Wedde, Blijham, Bellingwolde, Oudeschans en Bad Nieuweschans. De kunstenaars zorgen ieder jaar weer voor een afwisselend aanbod. De verschillende locaties, zijn per fiets of auto te bereiken.



De website www.tweekarspelenkunstroute.nl biedt u meer informatie over de kunstenaars en hun werk.

Volg ze op: facebook.com/TKRoute en instagram.com/tweekarspelenkunstroute

Ine Spruit