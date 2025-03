VLAGTWEDDE – Weer een Historische TT in Vlagtwedde tijdens de Week der Besten



Op 16 augustus dit jaar zullen de motoren in Vlagtwedde weer duidelijk te horen zijn.

Dan is, na een jaar gedwongen afwezigheid, weer een Historische TT tijdens de Week der Besten.



Van 1969 tot 1973 werden er in Vlagtwedde door de Nederlandse Motorsport Bond straatraces georganiseerd. In die jaren kwamen in die tijd bekende rijders naar Vlagtwedde, waaronder Boet van Dulmen, gebroeders Kruiswijk, Piet Kramer, Piet van der Wal, Hans Hutten en Jack Middelburg.

Na een paar jaar bij de NMB te hebben gereden gingen sommigen over naar de KNMV en kwamen zelfs in internationale wedstrijden uit.

Op https://motorsportbond.wordpress.com/nmb-races-vlagtwedde/ kunt u nog foto’s bekijken van de races van 1972 in Vlagtwedde.



Een groep enthousiastelingen in 1993 op het idee om in Vlagtwedde tijdens de Week der Besten weer een echte “straatrace” te gaan organiseren.

Omdat racen op stratencircuits niet meer toegestaan is, werd besloten om “demonstratie” races te gaan organiseren en zo was er in 1993 de eerste Historische TT van Vlagtwedde.

Met “demonstratie” races, ook wel regelmatigheid of demo wedstrijden genoemd, wordt bedoeld dat men zijn rondjes zo regelmatig mogelijk moet rijden.

In de loop van de jaren zijn er verschillende Demo teams in Vlagtwedde geweest om hun Demo’s te rijden. Onder andere de HMV, CRT, SAM en de RMM.

Dit jaar zal de 28e editie gaan plaatsvinden op 16 augustus, met de opzet zoals het begon in 1993 en onder auspiciën van de CRT.



Ook voor motorrijders uit de regio die ook graag mee willen rijden is er een mogelijkheid om met een

daglicentie van de CRT mee te doen. Voorwaarde is dat de motor een bouwjaar van voor 1970 heeft.

OPROEP

De organisatie is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, het voortbestaan van de Historische TT Vlagtwedde hangt er van af.

Bij interesse kunt u contact opnemen met de voorzitter, Jetsko Fennema 0622745867.