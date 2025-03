Hoger beroep COA tegen uitspraak over opvang in Ter Apel

LEEUWARDEN, WESTERWOLDE – Bij de voorzieningenrechter van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in Leeuwarden diende vandaag het hoger beroep met betrekking tot de dwangsom die is opgelegd voor iedere keer dat er meer dan 2.000 mensen worden opgevangen in Ter Apel.

Het COA heeft herziening van dit vonnis bepleit, zodat meer recht wordt gedaan aan de omstandigheden en inzet van het COA om de asielopvang in Nederland in stand te houden en op termijn structureel te kunnen verbeteren.



Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: ‘Wij vinden het noodzakelijk om via dit hoger beroep te laten zien dat we het niet eens zijn met de uitspraak van de voorzieningenrechter. We hopen dat het hoger beroep leidt tot juridische duidelijkheid voor alle partijen en tot meer begrip voor onze positie.’

Juridische duidelijkheid

Het COA wil juridische duidelijkheid krijgen op de volgende overwegingen in het vonnis:

De rechter stelt dat het COA het ministerie van Asiel en Migratie onvoldoende betrokken heeft bij de capaciteitsontwikkeling en de verwerving van capaciteit. Het COA heeft het ministerie wel degelijk intensief betrokken bij de capaciteitsontwikkeling en is continu in gesprek met het ministerie over de complexe problematiek en mogelijke oplossingen in de asielketen;

De overweging van de voorzieningenrechter om asielzoekers te verplaatsen naar andere opvanglocaties is geen oplossing, het COA doet dit al maximaal. Deze locaties zijn al overvol met een landelijke bezetting van nagenoeg 100%. Het COA wil bestuurlijke afspraken met andere gemeenten niet schenden.

Structurele knelpunten asielketen

De afgelopen jaren is het tekort aan opvangplekken voornamelijk ontstaan door structurele knelpunten in de asielketen, waardoor asielzoekers te lang in de asielopvang verblijven. Zo wachten meer dan 11.000 statushouders langer dan drie maanden op een woning en wachten meer dan 35.000 asielzoekers langer dan de wettelijke termijn van zes maanden op een uitkomst van hun asielaanvraag bij de IND. Daarnaast is er een tekort aan nieuwe opvangplekken en zijn nagenoeg alle opvanglocaties van het COA 100% vol. Hierdoor kunnen mensen niet doorgeplaatst worden vanuit Ter Apel. Het is belangrijk dat deze knelpunten opgelost worden, zodat de schaarse opvangplekken vrijkomen voor bewoners waarvoor de asielopvang bedoeld is: asielzoekers die in afwachting zijn van een tijdig besluit over hun asielaanvraag.

De afgelopen maanden is het gelukt om het aantal personen in Ter Apel onder de 2.000 te houden. Dit kwam onder andere door een achterblijvende instroom van mensen en de opening van een aantal grote (deels tijdelijke) opvanglocaties in Biddinghuizen en Zaandam.

De rechter doet op dinsdag 8 april uitspraak.

Bron: COA