Leerlingen VSO De Meentschool maken werkstukken voor het Ommelander Ziekenhuis

WINSCHOTEN, SCHEEMDA – Leerlingen VSO De Meentschool hebben in het kader van het Gouden Handen Project werkstukken voor het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda gemaakt.

Het Gouden Handen Project is een initiatief van Odd Fellow loges in Zuidoost Groningen. Odd Fellows horen bij de Internationale organisatie “The Independent Order of Odd Fellows”. In Winschoten participeren de F.D. Roosevelt Loge en de Guldenroede Club van de Odd Fellows aan dit project. Met het Gouden Handen project willen ze leerlingen die praktijkonderwijs volgen, de gelegenheid bieden om aan het grote publiek te laten zien wat zij allemaal kunnen. Zij hebben immers Gouden Handen!

In de maatschappij worden leerlingen die praktisch ingesteld zijn, vaak ondergewaardeerd. Eén van de doelstellingen van de Odd Fellows, is het tonen van maatschappelijke betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Door dit project samen met de scholen uit te voeren, wordt hier aan voldaan.

Dit is de vierde keer dat door de commissie Gouden Handen in Winschoten een project wordt uitgevoerd.

2018: Leerlingen van de toenmalige “De Flint ”praktijkschool in Winschoten, hielpen mee bij de aanleg van een binnentuin in het verpleeghuis “Old Wolde” in Winschoten.

2023: Leerlingen van de afdeling Groen van het VMBO van het Dollard College in Winschoten, maakten insectenhotels die aan het goede doel werden geschonken en ook voor het goede doel werden verkocht.

2024: Leerlingen van PrO Dollard/Winschoten maakten metalen bloemen voor in de tuin van verpleeghuizen in Blijham en Winschoten en voor een hospice in Winschoten.

2025: Het project is dit jaar in samenwerking met VSO De Meentschool in Winschoten en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Het project is dit jaar grootser opgezet dan de vorige keren. Alle 62 leerlingen van de school doen mee. VSO De Meentschool is een speciale school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen waarvoor vanwege vaardigheden of gedrag geen plaats is op andere scholen. De school vervult een regionale functie in Oost-Groningen. De leerlingen hebben onder leiding van hun leerkrachten werkstukken voor het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda gemaakt. Zij hebben gewerkt aan bloembakken, wegwijzers en vazen met kleibloemen voor het ziekenhuis. De leerlingen maakten ook mooi beschilderde houten bakken met voorjaarsbollen. Deze bakken zijn voor de verkoop bestemd.

Het project wordt op 20 maart aanstaande op feestelijke wijze op de VSO De Meentschool afgesloten. De werkstukken worden dan aan de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis, dr. Bas Wallis de Vries, overhandigd. De burgemeester van Oldambt drs. Cora-Yfke Sikkema overhandigt aan alle leerlingen een Award voor hun grote inzet. VSO De Meentschool krijgt ook een Award. De docenten hebben op een bezielende manier de leerlingen tijdens het uitvoeren van het project begeleid.

Na 20 maart staan er nog twee leuke activiteiten voor de leerlingen op het programma. Zij bezoeken het ziekenhuis, maken tekeningen over hun bezoek en die tekeningen worden in het ziekenhuis geëxposeerd. In mei worden de leerlingen getrakteerd op een bezoek aan het kinderhotel van de Burcht in Wedde. Er worden daar voor hen allerlei activiteiten georganiseerd. Daarmee is het Gouden Handen 2025 definitief afgesloten!

Claudia Browne