Martiniplaza in Groningen locatie voor Davis Cup-duel tegen Argentinië

GRONINGEN – Het TeamNL Davis Cupteam speelt de tweede kwalificatieronde voor de Davis Cup Finals tegen Argentinië op vrijdag 12 en zaterdag 13 september 2025 in Martiniplaza Groningen. Dit heeft de KNLTB vandaag bekendgemaakt. Voor deze ontmoeting wordt een indoor hardcourt baan aangelegd. De inzet is deelname aan de Davis Cup Finals in Bologna in november.



Wethouder Sport van de gemeente Groningen, Inge Jongman kijkt enorm uit naar de Davis Cup-ontmoeting. “We zijn trots dat de Davis Cup opnieuw naar Groningen komt. Tijdens de afgelopen twee edities in Martiniplaza maakten de tennissers en het publiek er een prachtig feest van, wat een spektakel en wat een sfeer. Het evenement is een visitekaartje voor TeamNL en voor Groningen als sportstad. Ik kijk nu al uit naar september.”



Willem Kok, directeur van Martiniplaza is trots dat de KNLTB gekozen heeft voor Martiniplaza en is al gestart met de voorbereidingen. “We zijn blij dat de Davis Cup voor de derde keer op rij in Martiniplaza wordt gespeeld! Twee dagen lang genieten van topsport in een fantastische sfeer. Een feest voor tennisliefhebbers, maar eigenlijk voor iedereen! We kunnen niet wachten.’’



Wesley Koolhof als assistent-coach

Naast de bekendmaking van de locatie is er nog meer opvallend nieuws: Wesley Koolhof voegt zich bij het team als assistent-coach. Voormalig Davis Cup-speler en dubbelspelspecialist kan met zijn rijke internationale ervaring een waardevolle bijdrage leveren aan het team en in de voorbereiding op deze belangrijke ontmoeting. Koolhof is enthousiast over zijn nieuwe rol binnen het team: “Ik ben trots en vereerd om deze rol binnen het Davis Cup te mogen gaan vervullen. Davis Cup is iets bijzonders en heeft tijdens mijn actieve carrière veel voor mij betekend. Zeker ook met de afsluiting daarvan in Malaga. Ik kijk ernaar uit om nu vanuit een ander perspectief een bijdrage te leveren aan het Nederlands tennis”

Technisch Directeur Jacco Eltingh over de aanstelling van Koolhof: “Het is heel fijn dat we Wesley aan het begeleidingsteam van het Davis Cup-team kunnen toevoegen. Hij heeft veel ervaring als Davis Cup-speler en is altijd een belangrijke waarde in het team geweest. Ook heeft hij goede contacten met alle spelers en stafleden. Dat kan hij nu als assistent-coach gebruiken en zo van meerwaarde zijn voor het team.”



Nederland vs. Argentinië

Nederland en Argentinië speelden slechts één keer eerder tegen elkaar. De enige ontmoeting in 2009 werd gewonnen door de huidige nummer 10 van de Davis Cup-ranglijst. Nederland staat op plek 3.



Ticketverkoop

De kaartverkoop voor de Davis Cup-ontmoeting met Argentinië gaat binnenkort van start. Tennisfans kunnen zich nu al pre-registreren om als eerste op de hoogte te zijn van de start van de verkoop.

Meer informatie over de Davis Cup vind je hier.

Martiniplaza