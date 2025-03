Opname kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 7 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS VEEL ZON | NA MAANDAG KOUDER

Het zonnige voorjaarsweer gaat vandaag en dit weekend onverminderd door want vandaag en morgen is er heel weinig bewolking en zondag komt er alleen iéts meer sluierbewolking. Vannacht daalde de temperatuur tot rond +2, de maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten.

Komende nacht daalt het tot rond 3 graden, het maximum voor morgen is opnieuw zo’n 17 graden. De wind is morgen meestal zwakjes uit het oosten.

Zondag is er dus iets meer bewolking maar het is ook dan zacht met middagtemperaturen van 16 á 17 graden terwijl het normaal gesproken in deze tijd 9 of 10 graden worden. Maandag is het ook nog een graad of 15 maar daarna gaan we terug naar maxima van 7 tot 9 graden en wellicht ook nachtvorst. Bovendien is er vanaf dinsdag kans op enkele regen- of hagelbuien.