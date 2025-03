Westerwolde ontvangt Veelerveen komende zaterdagavond in tweede Spetsebrugderby van het seizoen

VLAGTWEDDE – Zaterdagavond 8 maart krijgt Westerwolde bezoek van Veelerveen. Op De Barlage aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde wordt dan de tweede competitieontmoeting dit seizoen tussen beide ploegen, die sinds een aantal jaren getypeerd wordt als “Spetsebrugderby”, afgehandeld.

Nadat Westerwolde op zondag 13 oktober in Veelerveen tegen een 3 – 2 nederlaag aanliep, komende zaterdagavond dus de mogelijkheid voor de roodwitten zich te revancheren. Maar met in het achterhoofd de nederlaag tegen Veelerveen vorig jaar april op het eigen kunstgras in Vlagtwedde, zal dat absoluut niet van een leien dakje gaan en dus geen vanzelfsprekendheid zijn. En het feit dat beide ploegen elkaar de laatste jaren qua krachtsverhouding niet veel ontlopen, zal mede garant staan voor misschien opnieuw een heuglijke derby. Zelfs voor de neutrale toeschouwer is het steeds weer een apart fenomeen twee ploegen, waarvan de velden nog geen twee kilometer uit elkaar liggen, elkaar op basis van wilskracht en enthousiasme te zien bestrijden met daarbij de aanwezigheid van een grote schare aanhangers van beide ploegen. Ingrediënten genoeg voor hopelijk andermaal een mooie voetbalavond komende zaterdag op De Barlage onder zo goed als zeker ideale weersomstandigheden.

Veelerveen

Veelerveen staat momenteel met 19 punten uit 15 gespeelde wedstrijden op een negende plaats in de tussenstand . Het doelsaldo van de ploeg van scheidend trainer Jordin Louwes is 41 – 39. Afgelopen zondag liepen de geelzwarten in eigen huis tegen een stevige nederlaag aan; Buinen was uiteindelijk met een 5 – 2 overwinning de bovenliggende partij.

Westerwolde

Westerwolde handhaaft zich nog steeds aan de bovenkant van de grote middenmoot in de vierde klassen B. Hoewel het een min of meer uitgemaakte zaak is dat Heiligerlee, Nieuw Buinen en Actief gaan strijden om het kampioenschap, zou het voor Westerwolde een mooie prestatie zijn de huidige vierde plaats ook aan het eind van de competitie te kunnen bezetten. Maar dan zullen er bij de nu 23 punten uit 14 wedstrijden nog behoorlijk wat punten opgeteld moeten worden. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is 34 – 25. Afgelopen zondag ging de wedstrijd van Westerwolde in en tegen Eext om discutabele redenen niet door. Op het allerlaatste moment werd het veld in Eext afgekeurd en konden spelers, begeleiding, maar ook aanhang onverrichter zaken huiswaarts keren.

Entree en verloting

Bij binnenkomst zal zaterdagavond aan een ieder opnieuw het programmablad met verloting worden aangeboden. Daarnaast wordt er aan niet-leden van Westerwolde een entreebedrag gevraagd. Naast de min of meer traditionele vleesprijzenprijzen zijn er deze avond bij de verloting ook nog mooie extra prijzen te winnen, aangeboden door JUMBO Vlagtwedde en Stal Westerwolde, waarvoor natuurlijk hartelijk dank.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Veelerveen is dhr. M. Spreen uit Stadskanaal. De wedstrijd op sportpark De Barlage begint om 19.00 uur, waarbij het bestuur van Westerwolde iedereen oproept tijdig af te reizen naar sportpark De Barlage om zodoende vanaf de eerste balwenteling dit hopelijk sportieve maar vooral spannende duel bij te wonen. Pupil van de Week is Levi Kuijper, spelend in Westerwolde JO11-1. Leuke bijkomstigheid is dat RTV Noord zaterdagavond een sfeerimpressie van de derby zal maken, welke komende maandagavond om 18.30 uur uitgezonden wordt in het programma “Noord Scoort” en daarna op elk volgend half uur.

Zaterdagavond

Bestuur en selectie van Westerwolde hebben er voor gekozen deze wedstrijd op de zaterdagavond te spelen om op deze manier een zo groot mogelijk deel van voetbalminnend Oost Groningen getuige te kunnen laten zijn van dit altijd pikante treffen. Maar ook de mogelijkheid tot een gezellige afterparty met spelers, begeleiding en aanhang kan op deze manier op een prima manier worden gerealiseerd. Daartoe heeft Westerwolde zanger Patrick Voos en een DJ ingehuurd om hopelijk een leuke voetbalavond met een daaraan gekoppelde feestavond mogelijk te maken. Het bestuur van Westerwolde heeft in ieder geval niets aan het toeval over gelaten door het plaatsen van een aantal partytenten, het inhuren van een biercarrousel en het werken met consumptiemunten. Met andere woorden, kom zaterdagavond gerust naar De Barlage voor hopelijk een mooie voetbalavond.

Wedstrijdsponsor

Voor de tweede keer dit seizoen in Houthandel Westerwolde, gevestigd in Onstwedde, de sponsor bij een thuiswedstrijd van Westerwolde. Sinds het begin van het thans lopende seizoen is Houthandel Westerwolde een van de vier nieuwe hoofdsponsoren van Westerwolde zondag 1, hetgeen begrijpelijk een mooie, nieuwe impuls is voor de Vlagtwedder dorpsvoetbalvereniging. Als inwoner van Vlagtwedde runt Alexander Okken in het buurtdorp Onstwedde een wijd en zijd bekend staand bedrijf in materialen voor binnen en buiten. Houthandel Westerwolde is al ruim 55 jaar de plek voor hout-, bouw- en tuinmaterialen en is er voor iedere klus, van de doe-het-zelver tot de professional. Men levert aan particulieren en zijn partner voor bouw-, hoveniers- en klussenbedrijven. Houthandel Westerwolde heeft altijd ruim 4000 producten op voorraad.

Aan het begin van het seizoen, toen de speeldagenkalender nadere invulling kreeg, was Houthandel Westerwolde er als de kippen bij de wedstrijd van zaterdagavond te mogen sponsoren. Dat Alexander Okken als oud eerste elftalspeler en nog steeds lid van de v.v. Westerwolde wederom een wedstrijdbal voor nu de wedstrijd tussen Westerwolde en Veelerveen beschikbaar stelt, wordt dan natuurlijk ook enorm gewaardeerd.

HJ Pleiter