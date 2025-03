Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 8 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG WEEKEND | MAANDAG MINDER ZON

Het aantal mooie dagen loopt nog op want ook vandaag en morgen is er veel zon met af en toe een beetje hoge bewolking. En op dit soort dagen is er ook een groot verschil in dag- en nachttemperatuur want vannacht daalde het tot 2 graden en vanmiddag stijgt het verder naar maxima rond 18 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het oosten.

Vannacht daalt het langzaam tot ongeveer 3 graden en morgen stijgt het ‘s middags naar 16 of 17 graden. De wind draait morgenmiddag naar het noordoosten en dat is een eerste teken van verandering: maandagnacht onstaat er mist of nevel en overdag is het vaak bewolkt met maar af en toe zon en 12 tot 14 graden.

Na maandag waait de wind uit het westen tot noordwesten en dat geeft midden volgende week maxima van 7 tot 10 graden en minima van 0 tot 3 graden. Het is dan wisselend weer met af en toe een felle opklaring maar soms ook enkele regen- of hagelbuien.