Bloemetje van de Week voor Jelly de Groot-Ploeger uit Winschoten

WINSCHOTEN – Wie verdient er een bloemetje? Elke week nomineren tientallen inwoners uit de regio Oldambt iemand die volgens hen een bos bloemen verdient. Uit alle inzendingen kiezen Pascal Meinders en Jos Schaafsma, initiatiefnemers van Bloemetje van de Week, een winnaar. Op zaterdagochtend bezorgen ze die persoon een prachtig boeket. Bij ons lees je elk weekend wie het bloemetje heeft ontvangen en waarom

Op deze zonnige zaterdag, 8 maart, op Internationale Vrouwendag, brengen we het Bloemetje van de Week naar Winschoten. Dit keer is het voor Jelly de Groot-Ploeger. Haar schoondochter Elisabeth Vos nomineerde haar met de volgende woorden: “Sinds eind vorig jaar is ze werkloos geraakt en ze kwakkelt met haar gezondheid. Maar ondanks alles staat ze altijd klaar voor anderen. Daarom gun ik haar een bloemetje.”

Jelly, van harte gefeliciteerd!

Een onverwacht bezoek

Bij binnenkomst in haar gezellige woonkamer zit Jelly samen met haar man Robert en zoon Martin aan de koffie. De verrassing is groot. “Ze komen nooit op zaterdagochtend zomaar koffie drinken,” lacht ze. “Ik vond het al zo vreemd!” Ook hond Loena laat van zich horen. Ze blaft enthousiast bij onze binnenkomst, maar zodra ze doorheeft dat het bezoek welkom is, springt ze op de bank en valt weer in slaap.

Een zware tijd, maar weer vooruitkijken

Sinds november zit Jelly thuis. Na zeven jaar met plezier bij kledingwinkel Brooklyn te hebben gewerkt, moest de eigenaresse door familieomstandigheden stoppen met de zaak. “Dat was natuurlijk ontzettend jammer, maar ik heb er alle begrip voor,” vertelt Jelly. “Het was een fijne plek om te werken.”

De eerste periode thuis was niet gemakkelijk. “Toen ik eenmaal tot rust kwam, werd ik ineens flink ziek,” vertelt Jelly. “Het waren echt geen fijne maanden.” Haar gezondheid ging achteruit, en ze had moeite om zich fit te voelen. Gelukkig kreeg ze goed advies van haar huisarts, die haar aanmoedigde om meer te bewegen. Om zich weer beter te voelen, is Jelly begonnen met sporten bij Prenger en Hoekman. “Dat heeft me echt geholpen,” zegt ze. “Ik heb veel meer energie en voel me weer een stuk beter.”

Op zoek naar nieuw werk

Lang stilzitten past niet bij haar. “Vanaf mijn vijftiende heb ik gewerkt. Ik ben nu 64, maar wil best nog een paar jaar in een winkel werken. Kleding, een bakkerij – het maakt me niet uit, zolang ik maar onder de mensen ben.”

Een verdiend bloemetje

Jelly is zichtbaar ontroerd door de nominatie. “Ik sta er niet zo bij stil, maar het is fijn om te weten dat mensen om je geven.” Haar familie knikt instemmend. “Ze denkt altijd eerst aan anderen,” zegt Elisabeth. “Nu is het haar beurt om eens in het zonnetje te staan.”

Met een mooie bos bloemen, een tevreden Loena op de bank en een brede glimlach op Jelly’s gezicht nemen we afscheid. Hopelijk brengt dit bloemetje haar een moment van blijdschap en nieuwe energie voor wat komen gaat.

Ken jij iemand die een bloemetje verdient?

Wil jij ook iemand nomineren voor het Bloemetje van de Week? Ken je iemand die altijd voor anderen klaarstaat, een moeilijke tijd doormaakt of gewoon een keer in het zonnetje gezet mag worden? Stuur ons een privébericht via deze Facebookpagina en wie weet bezorgen we binnenkort een mooi boeket bij jouw genomineerde!

Pascal Meinders