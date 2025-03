Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 9 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL ZON | NA MORGEN FRIS WEER

Het is vandaag de zoveelste zonnige dag en net als de hele week is er soms alleen een beetje sluierbewolking. De wind is vandaag zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten met windkracht 2 tot 3. De temperatuur stijgt naar een maximum rond 17 graden en dat is ietsje lager dan gisteren.

Vannacht is het nog helder en morgenochtend is er nog vrij veel zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking. De wind waait morgen uit het noorden, de maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden.

Dinsdag komt de wind uit het noordwesten en dan dringt ook koudere lucht het land in. Er is dan nog wel wat zon maar er valt ook een bui, en de middagtemperatuur is maar 10 graden. Na dinsdag is het nog iets kouder met ‘s middags 8 tot 10 graden en ‘s nachts minimum rond het vriespunt. ‘s Nachts is er dus kans op vorst aan de grond, overdag is er af en toe zon en vallen er verspreid een paar regen- of hagelbuien.