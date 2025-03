Gemeente Oldambt en OWC tekenen nieuw onderhoudscontract

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 10 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VERANDERING OP KOMST | MORGEN ONDER DE 10 GRADEN

Er is vanochtend lokaal wat mist of laaghangende bewolking, maar de zon is er op veel plaatsen ook al bij en vanmiddag is het de meeste tijd zonnig. Er is vanochtend maar weinig wind en vanmiddag wordt de wind matig uit het noordoosten tot noorden. Daarmee komt er wat koelere lucht en de maximumtemperatuur is daardoor ongeveer 13 graden.

Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is het meestal ook bewolkt met een zwakke tot matige noordwestenwind. Minimumtemperatuur vannacht rond 4 graden.

Morgen wordt dan een overwegend bewolkte dag met maar af en toe zon en vooral morgenochtend verspreid wat regen of motregen. Het is bovendien een frisse dag met een maximum rond 8 graden en een matige noordwestenwind. Na morgen blijft er een aanvoer van koudere lucht uit Noord-Europa: de middagtemperaturen liggen van woensdag tot vrijdag ook rond 8 graden en de minimumtemperaturen rond het vriespunt. Dat betekent ’s nachts dus kans op vorst aan de grond en verder een wisselend beeld met af en toe zon maar ook veel stapelwolken. Met name donderdag en vrijdag vallen er ook enkele regen- of hagelbuien.