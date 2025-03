Gemeente Westerwolde maakt ruimte voor nieuwe woningen

WESTERWOLDE – De gemeenteraad heeft afgelopen maand unaniem het verzamelplan woningbouwlocaties vastgesteld. Hierdoor krijgen negen locaties in de gemeente de bestemming ‘wonen’. Op deze locaties kunnen in totaal ongeveer 24 nieuwe woningen worden gebouwd.

Woningbouw mogelijk maken

De locaties, die verspreid zijn over de dorpen Ter Apel, Sellingen, Bellingwolde en Blijham, zijn in eigendom van de gemeente. De gemeente bouwt en ontwikkelt zelf geen woningen. Deze kavels worden daarom in de zomer van 2025 in de verkoop gezet. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld inwoners, woningcorporaties of ontwikkelaars om woningen te realiseren.

Wethouder Harm-Jan Kuper is blij met het besluit van de gemeenteraad: “Met de verkoop van deze kavels zetten we als gemeente stappen om het woningtekort te verminderen. We weten dat de behoefte aan woningen groot is, en we hopen met dit besluit nieuwe mogelijkheden te creëren voor mensen die in onze gemeente willen blijven of komen wonen.”

Ontwikkelingen

De verkoop van de kavels sluit aan bij de nieuwe woonvisie die de gemeenteraad in december 2024 heeft vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om tot en met 2029 in totaal 441 extra woningen te realiseren. Ook andere ontwikkelingen, zoals de verkoop van kavels in 2024, het woningbouwplan voor Boermarke 2 Vlagtwedde en de mogelijkheid voor woningsplitsing dragen hieraan bij.

De komst van nieuwe woningen betekent dat de leefomgeving op deze locaties zal veranderen. Wethouder Harm-Jan Kuper: “We begrijpen dat dit impact kan hebben op omwonenden en hier proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. Tegelijkertijd hopen we hiermee kansen te bieden aan mensen die een woning zoeken in onze gemeente. Samen bouwen we aan Westerwolde!”

Meer informatie

Meer informatie over de verkoop van de kavels volgt in de aanloop naar de zomer van 2025 via de gemeentelijke kanalen.

Gemeente Westerwolde