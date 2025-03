Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

De politie is druk geweest met in totaal 153 meldingen. Hierbij een aantal van deze meldingen:

Vrijdagavond was er een verontrustende melding van een vermissing uit Klazienaveen Noord. Samen met SARNederland, een zoekorganisatie voor vermiste personen, zijn agenten in de omgeving gaan zoeken waar de vermiste voor het laatst was gezien. Hierbij werden ze geholpen door specialistische speurhonden. Ook de politie in Duitsland werd van de vermissing op de hoogte gebracht. De speurhond sloeg aan bij het kanaal, waarna de brandweer ter plaatse kwam om te zoeken met een sonar en duikers, maar daar werd de man niet aangetroffen. Later kwam het bericht dat de vermiste in goede gezondheid was aangetroffen in Duitsland.

Ook was er een melding van een conflict bij het station in Emmen. Daar had een buschauffeur de politie gebeld vanwege een discussie die was ontstaan met een agressieve man. De man vond het nodig om de buschauffeur hierbij te mishandelen. De verdachte werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Op het politiebureau bleek de verdachte onder invloed te zijn van cannabis.

In de nacht van vrijdag op zaterdag, reden agenten met spoed naar Klazienaveen. Een melder hoorde in eerste instantie geruzie op straat waarna een plons in het water te horen was. Aangezien het mogelijk was dat het hier ging om een persoon te water, kwam de brandweer ook ter plaatse. De duikers gingen het water in om een zoekslag te maken. Uiteindelijk bleek het te gaan om een rolstoel die in het water was gegooid.

Zaterdagochtend werd in een schuur van een bewoner uit Emmen een onbekende vrouw aangetroffen. De vrouw wilde spullen wegnemen en probeerde bij binnenkomst van de bewoner te vluchten. Er werd een aangifte opgenomen en de vrouw is meegenomen naar het bureau.

In de avond zou er sprake zijn van een persoon die met een geweer zou rondlopen. Meerdere eenheden gingen met spoed naar Geesbrug. Ter plaatse bleek het te gaan om een luchtdrukwapen. Een luchtbuks mag je alleen op je eigen terrein gebruiken, maar niet op straat. Deze wapens kunnen gelijkend zijn aan een vuurwapen en daardoor dus ook dreigend overkomen. Het wapen is in beslag genomen en de persoon is aangehouden.

Bij het pand van het Leger des Heils in Emmen kwam in de avond een melding van een uitslaande brand. De vlammen kwamen boven het dak, maar werden al snel onder controle gekregen door de brandweer. Ondertussen meldde de verdachte zich bij het bureau, waar hij is aangehouden. De forensische opsporing is ook ter plaatse gekomen om onderzoek te verrichten bij de verdachte en het pand.

In de nacht van zaterdag op zondag, zagen agenten in Emmen een scooter rijden. De bestuurder gebruikte een telefoon als voorlicht, het achterlicht brandde niet en de kentekenplaat bungelde heen en weer. Na een bevraging in het systeem bleek het kenteken ook niet bij de scooter te horen. Agenten wilden de bestuurder staande houden, maar hierop ging hij ervandoor. Met meerdere eenheden zetten ze de achtervolging in, waarna de minderjarige verdachte konden worden aanhouden. Hij heeft meerdere processen-verbaal ontvangen en de scooter is in beslag genomen.

Naast deze meldingen werd de politie onder andere gebeld voor winkeldiefstallen, medische noodsituaties, verdachte situaties, ongevallen en overlast van jeugdigen.

