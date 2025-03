Akkoord ‘Mit Mekoar’ gepresenteerd

GRONINGEN – Laten zien dat politiek niet gaat over winnen of verliezen, maar over samenwerken aan iets groters. Inwoners, bedrijven en organisaties in Groningen houvast bieden door richting aan te geven. Dat zijn twee belangrijke ambities die de BBB, PvdA, GroenLinks en de VVD in het coalitieakkoord ‘Mit Mekoar’ presenteren. Zij voerden vanaf de eerste week van januari gesprekken over een nieuw college.

Na twee verkenningsrondes eind 2024, waarin oud-burgemeester Peter den Oudsten advies uitbracht aan Provinciale Staten, startten BBB, PvdA, GroenLinks en VVD de gesprekken over een nieuw college. Dat deden zij met de opdracht van de Staten om tot aan de Provinciale verkiezingen in 2027 ‘een stabiel en daadkrachtig’ nieuw college van Gedeputeerde Staten te vormen.



De vier partijen hebben elkaar nu gevonden in een akkoord dat zij de titel ‘Mit Mekoar’ hebben gegeven, waarin politieke verschillen zijn geslecht. Zo krijgen agrarische bedrijven ruimte voor uitbreiding, terwijl gelijk opgaand met dierenwelzijn. Er is ruimte voor bedrijvigheid, vooral in de kernzones, terwijl er tegelijk gebouwd wordt aan een circulaire economie. Dorpen kunnen meer woningen realiseren, terwijl het landschap behouden blijft. De rode lijn die door het akkoord loopt, is het doel om het niveau van de brede welvaart in Groningen te verhogen.



Verantwoordelijkheid

Na de verkenningen van Den Oudsten voelden de BBB, PvdA, GroenLinks en VVD een grote verantwoordelijkheid dat er een nieuw college van Gedeputeerde Staten zou komen. Vanuit ditzelfde verantwoordelijkheidsgevoel roepen zij in ‘Mit Mekoar’ iedereen binnen en buiten het provinciehuis op om mee te doen.



‘Wij staan voor een bestuur dat duidelijke richting geeft, maar dat ook luistert. We kunnen en willen dit niet alleen doen’, schrijven de vier partijen in het voorwoord van hun akkoord. ‘Besturen doe je samen, met inwoners, bedrijven, boeren, natuurorganisaties en maatschappelijke initiatieven. Iedereen die iets bij wil dragen aan Groningen is welkom.’



Kandidaat-gedeputeerden

De beoogd gedeputeerden in het nieuwe college zijn Gouke Moes en Leo Wenneger (BBB), Pascal Roemers (PvdA), Karin Dekker (GroenLinks) en Erik Jan Bennema (VVD). De vier fracties willen dat Susan Top aanblijft als partijloos gedeputeerde, verantwoordelijk voor de portefeuille met daarin schadeherstel en versterking. Tijdens een extra Statenvergadering op 19 maart staat de installatie van de kandidaat-gedeputeerden op de agenda.





Portefeuilleverdeling



Portefeuille BBB

– Energie

– Energie-infrastructuur

– Digitale transformatie

– Interne organisatie

– Defensie

– Sport & bewegen

– Gebiedsgedeputeerde West



Portefeuille BBB

– Landbouw, Natuur en Visserij (incl. TLG)

– Kustontwikkeling / Wadden

– Toezicht gemeentefinanciën

– Opdrachtgever Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

– Gebiedsgedeputeerde Stad



Portefeuille PvdA

– Leefbaarheid en gezondheid

– Ruimtelijke ontwikkeling (incl. grondbeleid, gebiedsontwikkelingen)

– Wonen (incl. regiokernen)

– Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid

– Gebiedsgedeputeerde Midden



Portefeuille GroenLinks

– Financiën (incl. verbonden partijen en IPO)

– Milieu

– Klimaatadaptatie

– Water

– Gebiedsgedeputeerde Oost



Portefeuille VVD

– Economie (incl. GAE, GSP)

– Mobiliteit

– Internationalisering

– Opgave Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap

– Gebiedsgedeputeerde Noord



Portefeuille partijloos

– Herstelagenda (schade, versterken, isoleren)-

– Coördinatie Nij Begun (economische, sociale en herstelagenda)

– Kunst en Cultuur

– Vrijetijdseconomie

– Ondergrond (opslag, zoutwinning, gaswinning kleine velden)



Portefeuille CdK

– Kwaliteit Openbaar Bestuur (incl. jongerenparticipatie en coördinator participatie)

– Communicatie

– Interbestuurlijk toezicht

– Integriteit en weerbaar bestuur

– Uitvoering wettelijke regelingen

– Representatie

