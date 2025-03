Eerste handtekening onder petitie # Ik Verdien Het Ook gezet door directeur Wedeka

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 11 maart 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRIS MET EEN BUI | DROOG WEEKEND

Na de afkoeling van gistermiddag is het vandaag de meeste tijd bewolkt. Er valt plaatselijk ook een beetje regen, maar vanmiddag kan de zon af en toe doorbreken. Er staat een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest, later uit noordwest tot west. De maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 8 graden.

Vannacht is er weinig verandering met een paar opklaringen maar lokaal ook een beetje regen. Morgen neemt de kans op een bui iets toe. Heel veel wordt dat morgen niet, maar het is het een wisselvallige dag met een westenwind en middagtemperaturen van 7 of 8 graden.

Donderdag draait de wind naar het noorden en dat geeft weer meer opklaringen maar ook een regen- of hagelbui. ’s Nachts kan het dan een graadje gaan vriezen (in ieder geval is er kans op vorst aan de grond). Vrijdag en het weekend zijn ook koud, maar het wordt door een noordoostenwind weer wat zonniger. Vrijdag is er nog kans op een bui, in het weekend is het droog met ’s middags opnieuw graad of 8.