Regio Groningen en Europa investeren ruim 4,5 miljoen euro voor inzetbaarheid werknemers 55+

GRONINGEN – Er is meer aandacht nodig voor werkenden van 55 jaar en ouder om gezond en ‘arbeidsfit’ te blijven. Vooral nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en er professionals nodig zijn om belangrijke transities zoals in de energievoorziening en de zorg te kunnen bemensen. Met het programma Baanbrekend Perspectief voor een Duurzame regio, gaan Hanze, Zorg Innovatie Forum, Rijksuniversiteit Groningen, NHL/Stenden en UMCG daarmee aan de slag. Het programma wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie via het Just Transition Fund (JTF, bijna 2,3 miljoen euro), de provincie Groningen (130.000 euro) en het Nationaal Programma Groningen (940.000 euro),

55+ talent: de sleutel tot transitie

Baanbrekend Perspectief voor een Duurzame Regio zet werkenden vanaf 55 jaar in de schijnwerpers. In het kader van het programma blijven deze ervaren professionals ‘arbeidsfit’ via de Baanbrekend-methode. De methode die is ontwikkeld door het Zorginnovatieforum in samenwerking met lector Klaske Veth van de Hanze, wordt tijdens het programma gevalideerd en opgeschaald. De kennis van oudere werkenden blijft daarmee behouden en draagt bij aan belangrijke veranderingen en arbeidsmarktbehoeften in onze regio. De verschillende activiteiten in Baanbrekend Perspectief leveren hiervoor praktische handvatten. Zo wordt gebouwd aan een toekomst waarin ervaring telt en iedereen mee kan doen. In dat kader maakt ook een mentorschapsprogramma onderdeel uit van Baanbrekend Perspectief.



“Het is van groot belang dat iedereen mee kan blijven doen en kansen krijgt. Ook later in de loopbaan, juist nu de arbeidsmarkt zo krap is. Het is mooi dat deelnemers en werkgevers ze enthousiast zijn over hun ervaringen met deze nieuwe methode!”, aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen.



Ervaringen van deelnemers

De eerste 22 enthousiaste deelnemers hebben een Baanbrekend-traject afgerond en de volgende groepen zijn alweer gestart. In tien weken volgen deelnemers modules over ’toekomstperspectief’, ‘vitaal in je werk’ en ‘richting pensioen en zelfontwikkeling’. Het effect is dat zij beter in hun (huidige) werk zitten en vaker stappen durven te zetten naar andere sectoren of functies. Een deelnemer: “Ik ben mee gaan doen aan een fantastisch project bij mijn huidige werkgever en zie weer meer perspectief. Ik heb geleerd dat ik als oudere werknemer trots mag zijn op de ervaring die ik meebreng.”



Kennisplatform

Onderdeel van Baanbrekend Perspectief is een kennisplatform waar uitwisseling rond duurzame inzetbaarheid van oudere werkenden centraal staat. Daarmee draagt Baanbrekend Perspectief bij aan duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarkt in zijn geheel.

Kijk voor meer informatie op: www.baanbrekendperspectief.nl.

