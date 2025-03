StartFest Midden-Groningen: GA! Maak werk van je toekomst

HOOGEZAND – Op donderdag 27 maart vindt de zevende editie van StartFest plaats in de Sportcentrum De Kalkwijck in Hoogezand. StartFest is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland, met 12 festivals verspreid over Groningen en Noord-Drenthe. De eerdere edities waren een groot succes. De organisatie van deze editie, voor inwoners van Midden-Groningen, is in handen van de BWRI en de gemeente Midden-Groningen, samen met Werk in Zicht.

Geen CV nodig, alleen jouw motivatie!

Iedereen is welkom op StartFest: van jong tot oud, wat de opleiding, werkervaring of achtergrond ook is. We kijken niet naar een CV, maar naar wat iemand kan. Op StartFest inspireren we bezoekers om hun talenten te ontdekken.

Opleiders, bedrijven, branche- en maatschappelijke organisaties laten zien wat ze te bieden hebben. Door doe-activiteiten inspireren we mensen om zich te ontwikkelen. Dit kan zijn (meer) gaan werken, een andere baan, een opleiding starten, vrijwilligerswerk doen of een oriëntatie. Iedere stap is waardevol. Ruim 60 bedrijven en organisaties zijn aanwezig. Gidsen staan klaar om bezoekers te helpen hun talenten en mogelijkheden te ontdekken.

Donderdag 27 maart is iedereen welkom om gratis binnen te lopen in Sportcentrum De Kalkwijck tussen 11.00 en 19.00 uur.

Van straten leggen tot reanimeren: Ervaar het allemaal!

Praat met werkgevers en neem deel aan leuke doe-activiteiten. Ontdek de wereld van het leggen van straten door dit zelf te doen, rijd in een bus-simulator, of leer reanimeren. Op het stylingplein kun je sollicitatiekleding passen, je haar en nagels laten doen en een foto laten maken voor je CV of LinkedIn door een professionele fotograaf. Geniet om 16.30 uur van het optreden van Erwin de Vries, Groningstalige liedjesschrijver en zanger. Allemaal gratis.

Of volg één van de vele workshops! Ontdek je sterke punten, zet je eerste stappen in netwerken, krijg meer grip op je geld, zorg met kleine aanpassingen voor meer energie, focus en rust of ontdek hoe zwembadwater schoon en veilig blijft.

Gratis bussen, gratis toegang

Wil je met de bus naar StartFest? De hele dag rijden er gratis bussen naar de festivallocatie in Hoogezand. Er zijn drie busroutes: vanuit Kaap Steendam, Meeden en Harkstede. Kijk op www.startfest.nl voor de bustijden en haltes/opstapplaatsen. Natuurlijk brengen de gratis bussen je ook weer terug naar deze plekken.

Voor meer informatie en updates over het programma, bezoek www.startfest.nl of volg StartFest op social media.

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen, de Europese Unie en SNN.

Werk in Zicht