Vierde Regio-Cup damtoernooi voor jeugd succesvol in Winschoten

WINSCHOTEN – Zaterdag 8 maart stond de 4e regio-cup voor jeugdspelers op de damkalender van de KNDB, waarbij het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten als decor fungeerde. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten en Damclub Winschoten. Coördinator Rik Smit uit Nieuw-Balinge van “Jeugddammen Noord” mocht maar liefst 64 spelers verwelkomen in de prachtige ambiance van het theatercafé. De deelnemers waren afkomstig uit Westerhaar, Gramsbergen, Dedemsvaart, Rinsumageest, Hoogeveen, Hollandscheveld, Hijken, Beilen, Leek, Groningen, Beerta, Finsterwolde, Bad Nieuweschans, Blijham, Westerlee en Winschoten.

Groepsindeling

Na de aanmeldingen had Rik Smit ondertussen de deelnemers, als basis, ondergebracht in groepen van 8 spelers. Groep 1 en 2 bestonden elk uit 6 spelers en werkten de partijen af met een digitale klok. Het speeltempo was in groep 1 vastgesteld op “Fischer 10 + 5” en groep 2 “Fischer 7 + 3”. Door extra aanmelding hadden de laatste groepen 9 of 10 spelers in de gelederen. Alle groepen werkten vervolgens een zogenaamd rondtoernooi af, hetgeen betekent dat alle deelnemers één keer tegen elkaar speelden. Traditiegetrouw komen de deelnemers met de hoogste speelsterkte in groep 1, daarna groep 2 enzovoort.



Na het opmaken van het eindklassement ontvingen de nummer 1, 2 en 3 van elke groep een beker en voor alle deelnemers een kleine versnapering. Als “tafelarbiter” fungeerden Gerard Bruins uit Hollandscheveld, Danny Staal uit Groningen, Katrinus Posthumus (oud lid) uit Leek, Haykaram Zhamkochyam uit Winschoten, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Han Tuenter uit Westerlee en Geert Lubberink uit Winschoten. De prijsuitreiking werd overigens verzorgd door Danny Staal en Han Tuenter.

Promotie damsport

Damclub Winschoten was deze editie van de regio-cup vertegenwoordigd met maar liefst 15 spelers. Vier spelers uit de regio Winschoten wonnen een beker, namelijk Evelyn 3e plaats, Julia en Figo beide een 2e plaats en Fianna werd keurig kampioen in haar groep. Figo was ex aequo geëindigd met Teun Broerstra, beide hadden namelijk 11 punten gescoord. Figo won deze onderlinge ontmoeting en werd dus 2e en Teun 3e. Elize en William sloten hun groep af met een 4e plaats en vielen net buiten de bekers. Damclub Winschoten besteedt de laatste jaren veel tijd en energie aan promotie van de damsport. Gezien deze opkomst is dat aardig gelukt. Deze cyclus van regio-cup toernooien kregen sowieso veel aanmeldingen. Het begon in Hoogeveen met 66 deelnemers, Groningen 44 spelers (vakantie) Hijken 60 spelers en nu in Winschoten 64 deelnemers. De volgende en laatste regio-cup vindt plaats in Gramsbergen op zaterdag 19 april.

Recordaantal deelnemers

Schommelde de laatste jaren het deelnemersveld in Winschoten voor de regio-cup rond de 50 deelnemers, deze editie kan de boeken in als een topjaar met een recordaantal van 64 liefhebbers. Met de gezamenlijke aanpak van het jeugddammen, zijn deze jeugdwedstrijden in de regio populair onder de jeugdige dammers. Het is “laagdrempelig” waarbij de jongelui op elk niveau kunnen aanschuiven. Je begint meestal in groep 6, 7, of 8. Met een beker op zak, word je de volgende regio-cup in een hogere groep ingedeeld door de jeugdcoördinator.

Voorbereiding regio-cup

Om het dammen meer onder de aandacht te brengen bij de jeugd nam de Drentse Dambond (DDB) eind vorige eeuw het initiatief en is gestart met jeugdtoernooien, waarbij om de zogenaamde DDB-cup werd gestreden. Begin deze eeuw is dit concept eveneens uitgerold over de Provincies Friesland, Groningen en de regio Gramsbergen en Dedemsvaart. Deze jeugdtoernooien worden georganiseerd in plaatsen met een actieve damclub, die vooral het jeugddammen hoog in het vaandel hebben. De plaatselijk damclub draagt dan zorg voor een speellocatie, borden/schijven en (digitale) klokken. De coördinator zorgt vervolgens voor de indeling en prijzen.

Wisselbeker voor Elohim

Bij de prijsuitreiking ontvangen de nummer 1, 2 en 3 uit elke groep een beker. Daarnaast is er nog de wisselbeker voor de speler met het hoogst aantal punten, ongeacht in welke groep wordt gespeeld. Zo had Elohim uit Hoogeveen, ook percentagegewijs, met 15 punten de hoogste score en mag de wisselbeker tot het regio-cup toernooi, in Gramsbergen op 19 april, in de prijzenkast zetten. Saillant detail: Elohim zat in de laatste groep 8 en speelde de laatste ronde, zijn enigste, remise tegen Figo uit Winschoten, die na barrage 2e werd. Na de vijf toernooien komen de (percentage) punten cumulatief in het eindklassement. Sebastiaan Diphoorn uit Hoogeveen is momenteel, na 4 toernooien, koploper.

Foto’s en info: Geert Lubberink