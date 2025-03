Aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor kinderen met schulden in Westerwolde

WESTERWOLDE – De komende week krijgen meerderjarige kinderen van ouders die door de Kinderopvangtoeslag gedupeerd zijn en in de schulden zijn geraakt een brief van de Rijksoverheid. Deze kinderen kunnen tot 1 mei 2025 extra hulp krijgen bij schulden. In de brief staat uitleg over dit aanvullende aanbod voor schuldhulpverlening.

De brief verwijst door naar de gemeente. In gemeente Westerwolde verzorgt Welzijn Westerwolde de schuldhulpverlening. Zij kunnen samen met de jongeren een plan van aanpak maken om zo schuldenvrij tot een nieuwe start te komen. Ze kunnen hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 0599-582460 of per e-mail: info@welzijnwesterwolde.nl

Gemeente Westerwolde