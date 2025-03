Blacksmith Training staat voor grote uitbreiding

SCHEEMDA – Blacksmith Training, aanbieder in groepslessen functional fitness en Hyrox, gaat uitbreiden. Door het snel groeiende ledenaantal is besloten om de locatie te vergroten van 528 naar 704 vierkante meter. Deze uitbreiding biedt de onderneming de mogelijkheid om de komende jaren verder door te groeien en tegelijkertijd het huidige aanbod aan lessen uit te breiden en verbeteren.

Snelle groei

Op 5 juli 2024 opende de nog relatief jonge onderneming haar deuren aan Grotelant 26 in Scheemda. Binnen 8 maanden hebben bijna 150 mensen zich ingeschreven als lid waardoor de wens om uit te breiden in een stroomversnelling is gekomen. De uitbreiding zal voor april afgerond zijn en biedt vele kansen. Zo wordt het huidige lesaanbod van wekelijks 24 groepslessen verder uitgebreid en hebben de leden zeeën van ruimte om ‘vrij’ te trainen tijdens de piekuren in de avond.

Aanbod

Blacksmith Training is gespecialiseerd in functional fitness. De focus ligt altijd op individuele ontwikkeling van de leden en alle lesstof uit de groepslessen moet bijdragen aan een verbetering van de vitaliteit in het dagelijks leven. Aanvullend op deze functional fitness lessen zijn de lessen in de populaire sport Hyrox, waar door de uitbreiding ook meer aanbod van zal komen.

Ook voor kinderen zijn er aparte groepen, op woensdagmiddag 16.15 uur en vrijdagmiddag 16.00 uur.

Community

De sportlocatie is meer een vereniging dan een sportclub. Eigenaren Mick Zuurman en Wouter de Jong doen er veel aan om een gevoel van saamhorigheid te creëren. Zo worden er vele evenementen georganiseerd, evenals reizen naar het buitenland en op regelmatige basis een borrel. Deze combinatie zorgt er voor dat leden de locatie zien als een tweede thuis.

Inschrijven

Nieuwsgierig? Proeflessen zijn altijd gratis. Alle informatie over de sportlocatie valt te vinden op hun website: www.blacksmithtraining.nl of volg ze via Instagram: @blacksmithtraining1.

Blacksmith Training