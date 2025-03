Groningen zet stappen als camperbestemming na inspiratiesessie

GRONINGEN – Op woensdag 5 maart kwamen camping- en camperplaatsondernemers, marketingorganisaties, gemeenten en de provincie Groningen samen bij Camping De Kleine Wereld in Onnen voor een inspiratiesessie over campertoerisme. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Economic Board Groningen in opdracht van de provincie Groningen en in samenwerking met Wendy Tromp, stonden de kansen en uitdagingen van deze groeiende sector centraal.



Groningen als camperbestemming

Tijdens de sessie werden de resultaten van de verkenning naar campertoerisme in de provincie Groningen toegelicht die in opdracht van de provincie Groningen is uitgevoerd. Campertoerisme is enorm in opkomst, de verkoop en verhuur van campers is al jaren stijgende. De provincie Groningen is kansrijk voor deze groeiende markt. We hebben de rust en ruimte die de doelgroep zoekt. Deelnemers bespraken hoe Groningen zich sterker kan profileren als camperbestemming en welke concrete stappen daarvoor nodig zijn. De centrale vraag: laten we camperaars enkel door de provincie rijden, of faciliteren en profiteren we van deze groeiende markt?



Samenwerking als sleutel tot succes

Uit de inspiratiesessie bleek dat samenwerking tussen ondernemers, overheden en marketingorganisaties cruciaal is om het campertoerisme in Groningen verder te ontwikkelen. Gemeenten gaven aan ondernemers beter te willen faciliteren, onder andere met vaste aanspreekpunten en handhaving op wildkamperen. Marketingorganisaties benadrukten het belang van goede online zichtbaarheid en boden ondersteuning aan t.b.v. promotie en campagnes.



Concrete vervolgstappen

Tijdens brainstormsessies werden in groepen praktische punten geformuleerd die direct kunnen worden opgepakt:

Marketing & zichtbaarheid: Een speciale landingspagina voor camperaars op VisitGroningen.nl, betere vindbaarheid in Duits en Engels en het opnemen van routes in de promotie, die de camperaar/gast vanuit zijn/haar bestemming kan ondernemen.

Samenwerking ondernemers: Betere onderlinge doorverwijzing tussen camperplaatsen, uitwisselen van informatie en documentatie en gezamenlijk versterken van het netwerk.

Rol van gemeenten: ondersteunen en faciliteren om campertoerisme ook te kanaliseren. Onder andere door het verbeteren van routing en bebording, maar ook door handhaving en het actief onder de aandacht brengen van campertoerisme.



Met een sterke opkomst, inspirerende gesprekken en concrete vervolgstappen is er een stevige stap richting de verdere ontwikkeling van campertoerisme in Groningen gezet. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen ondernemers en overheden meer bezoekers naar Groningen halen en hen langer laten verblijven, met als doel een aantrekkelijker woon- leef- en vestigingsklimaat. Deze ontwikkeling sluit mooi aan op de bredere ambitie van vrijetijdseconomie uit de Economische Agenda Nij Begun, dat zich richt op de versterking en uitbreiding van de vrijetijdssector in Groningen. In de Economische Agenda is 200 miljoen toegezegd voor het ontwikkelen van de sector.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rondom campertoerisme in Groningen? Neem dan contact op met het team Vrijetijdseconomie van Economic Board Groningen via vrijetijdseconomie@ebgn.nl.

Het programma Vrijetijdseconomie van Economic Board Groningen wordt gefinancierd door de provincie Groningen en verzorgt een deel van de uitvoering van het provinciale beleid Vrijetijdseconomie.

