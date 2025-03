Historisch besluit Pekelder gemeenteraad: Gemeente gaat samen met Dorpscoöperatie voor aanpak van de bruggen

PEKELA – Een historisch besluit van de gemeenteraad van Pekela. De raad gaf gisteravond in een druk bezochte vergadering unaniem groenlicht voor de aanpak van de bruggen, die de gemeente in samenwerking met de Dorpscoöperatie gaat uitvoeren.



Dat betekent dat de gemeente in de visie Pekelder Hoofddiep 2040 in totaal ruim vijftig miljoen euro gaat investeren om 26 van de in totaal 34 bruggen te behouden. Van vier van deze bruggen denkt de gemeente dat die toebehoren aan de provincie en het waterschap. De Dorpscoöperatie denkt nog twee extra bruggen in leven te kunnen houden, waardoor het aantal bruggen mogelijk op 28 komt te liggen.

De raad hikte nog wel aan tegen de juridische bezwaren tegen de constructie waarin de gemeente en dorpscoöperatie via een zogeheten ‘quasi inbesteding’ gaan samenwerken. Die bezwaren kwamen naar voren in een second opinion, uitgevoerd door het expertisebureau voor infra en vastgoed Brink.



Door een motie van de PvdA die door de bijna gehele raad werd gesteund werden voorwaarden gesteld aan deze quasi inbesteding-constructie. Zo moeten de plannen 42 dagen ter inzage komen te liggen om andere bedrijven de mogelijkheid te geven te reageren. Daarnaast gaat de Dorpscoöperatie hun plannen de komende weken verder uitwerken.



Vervolgens wil de dorpscoöperatie zo snel mogelijk aan de slag met het bevaarbaar maken van het Pekelder Hoofddiep. Daarnaast gaat de gemeente starten met de aanbesteding van vijf nieuwe bruggen en de vervanging van de beschoeiingen.



In de zomer van 2022 werd na een door Bruggenbelang Pekela georganiseerde protestactie een besluit van het gemeentebestuur teruggedraaid om vanwege te hoge kosten 21 van de 34 bruggen weg te saneren. Na een grootscheepse participatie met de inwoners met daarbij het initiatief van de Dorpscoöperatie ligt nu een aanpak op tafel. Wethouder Reiny Kuiper is blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is. ‘Voor de inwoners van Pekela zijn de bruggen de ziel van hun dorp. Zo komen we met dit besluit tegemoet aan hun wensen. De raad heeft lef getoond om de samenwerking met de Dorpscoöperatie te steunen. Dat verdient een groot compliment’.



Voorzitter Jetse Woltjer van de Dorpscoöperatie, die voorafgaand aan de raad een vurig pleidooi hield voor de samenwerking met de gemeente, is trots wat er nu is bereikt. ‘We gaan een heel nieuw tijdperk in. Het Pekelder Hoofddiep ligt nu waar het thuishoort: bij de bevolking. Dit bijzondere project versterkt de samenwerking tussen inwoners en de gemeente en het saamhorigheidsgevoel van de Pekelders. We gaan er alles aan doen om dit prachtig plan te laten slagen.’

Gemeente Pekela