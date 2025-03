Huis voor de Sport organiseert Doortrappen activiteiten

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 12 maart 08.00 uur door Stefan van der Gijze

ENKELE BUIEN | IN HET WEEKEND MEER ZON

Vandaag passeren er enkele buien waarvan een enkeling ook korrelhagel met zich mee kan nemen. De temperaturen stellen zich bescheiden op en liggen met 8 graden vanmiddag zelfs iets onder de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Vanmiddag komt de zon er wat vaker bij en waait er een matige wind uit het westen.

Vannacht zijn er brede opklaringen en houden de meeste plaatsen het droog. Het kan flink afkoelen tot -1 of -2 graden. Daarbij is het rustig weer met weinig wind en kan plaatselijk mist ontstaan.

Morgen blijven enkele buien actief en is er bij een bui nog altijd kans op kleine hagelsteentjes. Het is fris met temperaturen rond 6 of 7 graden en in een flinke bui ligt de temperatuur zelfs nog wat lager. De wind zoekt de noordhoek op en kan in de middag soms matig zijn met een windkracht 3 tot 4. Vanaf vrijdag neemt de kans op een bui af en in het weekend blijft het zelfs grotendeels droog. De zon zien we dan geregeld, maar blijft het wel fris met overdag temperaturen rond 7 of 8 graden en komt het in de nacht tot lichte vorst. Halverwege volgende week wordt het geleidelijk zachter.