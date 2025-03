DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Een 60 jarige fietsster is gistermiddag rond half twee zwaargewond geraakt. De vrouw fietste met haar e-bike op de Emsstraße. Toen zij rechtsaf de Kirchstraße wou inslaan botste ze tegen een tegemoetkomende Ford Tourneo. Zij kwam hierbij ten val. De bestuurder van de Ford is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen (05932) 72100.

Börger

Bij een ongeval op de Neubörger Straße (L62) is gistermiddag om 17.50 uur een persoon om het leven gekomen; twee andere personen raakten levensgevaarlijk gewond. Voor zover nu bekend reed een rode Audi A4 op de L62 in de richting van Neubörger. De 21 jarige bestuurder botste door onbekende oorzaak achterop een landbouwvoertuig van het merk Steyr. Vervolgens belandde de Audi op de linker weghelft en botste daar frontaal tegen een trekker met twee aanhangers van het merk Fendt, bestuurd door een 28 jarige man. Ondanks de snelle inzet door de reddingsdiensten kwam hulp voor een 21 jarige passagier van de Audi te laat. Zij overleed op de plaats van het ongeval. De bestuurder raakte levensgevaarlijk gewond. Hij werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Een 38 jarige vrouw, die ook in de Audi zat, liep eveneens levensgevaarlijke verwondingen op. De beide bestuurders van de landbouwvoertuigen kwamen met de schrik vrij, maar verkeren in een shock. Er is voor hen slachtofferhulp ingeschakeld.

Lathen

Tussen 3 maart 16.00 en 4 maart 7.00 uur is bij een winkeltje van een school aan de Mühlenstraße in Lathen ingebroken. De daders kwamen binnen door een raam te vernielen. Hierdoor ontstond voor 300 euro schade. Voor zover bekend is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen 05933/924570.