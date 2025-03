Nieuwe reizende expo ‘Spaces of the Holocaust: Majdanek, Bełżec, Sobibór’ geopend

WESTERBORK – Vandaag was de officiële opening van de nieuwe, reizende expo ‘Spaces of the Holocaust: Majdanek, Bełżec, Sobibór’ bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De expo, bestaande uit vier grote blokken die buiten aan de voorzijde van het museum staan, wordt voor het eerst aan het Nederlandse publiek tentoongesteld. Medewerkers en initiatiefnemers van the State Museum at Majdanek waren hierbij aanwezig.

Spaces of the Holocaust

Spaces of the Holocaust is een tentoonstelling die de geschiedenis van Majdanek, Bełżec en Sobibór – drie nazi-Duitse concentratiekampen die actief waren in het Lublin district tijdens de Tweede Wereldoorlog – laat zien. Als centra voor de directe vernietiging van Joden waren deze kampen een essentieel onderdeel van de zogenaamde ‘eindoplossing van het Joodse vraagstuk’.

Poolse workshop

Op woensdag 12 maart 2025 werd de expositie officieel geopend in het bijzijn van de Poolse medewerkers uit Majdanek. De dag werd afgetrapt met een speciale workshop voor tweedejaars middelbare scholieren uit Emmen. In kleinere groepjes gingen de leerlingen in gesprek over een aantal foto’s, persoonlijke verhalen en vragen.

Daarna werd een korte presentatie gegeven in de overkapping van de voormalige commandantswoning op het kampterrein, met aansluitend een rondleiding in de woning zelf.

De reizende expo is nu voor het eerst te zien in Nederland en Duitsland. Hierbij hoort ook het speciale educatieve programma dat georganiseerd is voor lokale scholen en partnerinstituties. De expo is onderdeel van het gelijknamige project als onderdeel van the Young People Remember International program en werd mede mogelijk gemaakt door het EVZ Foundation.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork