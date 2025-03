Oranje Fonds brengt duizenden vrijwilligers op de been tijdens NLdoet

REGIO – Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart doen duizenden vrijwilligers mee met de 21e editie van NLdoet. Jaarlijks organiseert het Oranje Fonds deze grootste vrijwilligersactie van Nederland. Iedereen kan tijdens NLdoet op een laagdrempelige manier ervaren wat vrijwilligerswerk inhoudt en hoe mooi het is om iets te betekenen voor een ander.

Twee dagen lang worden meer dan 7200 activiteiten georganiseerd door het hele land. Er wordt gekookt en gegeten met ouderen of mensen die zich eenzaam voelen. Dorpshuizen en buurtkamers worden schoongemaakt of in de verf gezet. En in de moestuinen van de buurt, zorg- of GGZ- instellingen wordt volop getuinierd. Op de website van NLdoet zijn alle activiteiten te vinden.

Vrijwilligerswerk werkt twee kanten op

Tijdens NLdoet wil het Oranje Fonds mensen laten ervaren dat vrijwilligerswerk tweeledig is. Je betekent iets voor een ander, maar haalt er als vrijwilliger zelf ook veel uit. Niet alleen kan vrijwilligerswerk leuk en leerzaam zijn, je komt ook in een andere omgeving en leert nieuwe mensen kennen. NLdoet maakt het mogelijk om op een laagdrempelige en vrijblijvende manier kennis te maken met vrijwilligerswerk. En dit werpt zijn vruchten af, want een op de vier deelnemers aan NLdoet blijft actief als vrijwilliger.

Stijging NLdoet

Sinds de coronapandemie neemt het aantal aanmeldingen van activiteiten aan NLdoet jaarlijks gestaag toe. Vorig jaar deden 65.000 vrijwilligers mee, dat aantal hopen we dit jaar te overtreffen. “Vrijwilligers spelen een onmisbare rol in onze samenleving. Veel organisaties in ons land zijn afhankelijk van vrijwilligers om ervoor te zorgen dat niemand in hun omgeving er alleen voor hoeft te staan. Met NLdoet geeft het Oranje Fonds mensen een mooie gelegenheid om kennis te maken met vrijwilligerswerk en te ervaren hoe je het verschil kunt maken in jouw directe omgeving,” benadrukt Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds.

Cariben

Ook in het Caribisch deel van ons Koninkrijk doen duizenden mensen mee. Dit gebeurt in het weekend van 16 en 17 mei tijdens ARUBA DOET, BON DOET, CURA DOET, SXM DOET, SABA DOET en STATIA DOET.

Oranjefonds