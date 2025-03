Rink Oosting is Veendammer van het Jaar 2024

VEENDAM – Amateurhistoricus Rink Oosting draagt vanaf nu de titel van “Veendammer van het Jaar 2024”. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Veendam is dit bekend gemaakt door Max Bentum (voorzitter van de jury) en burgemeester Annelies Pleyte.

Rink Oosting is tijdens dit feestelijke moment in het zonnetje gezet. Het is de 17de keer dat deze titel is toegekend. De jury bestond uit voorzitter Max Bentum en de Veendammers van het Jaar 2023, de Stichting Bogdike. De geboren en getogen Veendammer amateurhistoricus Rink Oosting(62) is auteur en verzamelaar van historisch beeldmateriaal. Hij is gespecialiseerd in het vastleggen van de geschiedenis en ontwikkeling van Veendam en de Veenkoloniën.

Juryrapport

De boeken, andere publicaties en initiatieven geven inzicht in de rijke geschiedenis van de Veenkoloniale regio, met aandacht voor lokale gebeurtenissen, mensen en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de identiteit van Veendam. Juryvoorzitter Max Bentum in het juryrapport: “Rink Oosting draagt met zijn werk en initiatieven bij aan het behoud van het cultureel erfgoed van de gemeente Veendam en de regio. Het vergroot het historisch besef en maakt de geschiedenis van de gemeente tastbaar voor inwoners en geïnteresseerden, zowel lokaal als regionaal.”

Meerdere boeken

Vorig jaar verscheen het boek “Veendam – Wat verdween en weer verscheen”, de eerste van een driedelige serie over ontwikkelingen in Veendam. Het boek bevat ruim tweehonderd afbeeldingen uit de collectie van Rink Oosting en laat een tijdsbeeld zien hoe Veendam er ooit uitzag en hoe de stad door de jaren heen is veranderd. Ongeveer vijftien jaar geleden publiceerde Oosting vijf thematische fotoboeken met oude prenten van Veendam, die destijds zeer succesvol waren.

Lost Wings informatiepanelen

In april 2024 zijn drie informatiepanelen geplaatst op de plekken waar in de Tweede Wereldoorlog drie Britse vliegtuiten zijn neergestort en de bemanning omkwam. Rink Oosting stond aan de wieg van de informatiepanelen aan de Korte Akkers, de Industrieweg en Kibbelgaarn. Hij wilde een blijvende herinnering aan deze fatale vliegtuigongelukken in de Tweede Wereldoorlog zodat de verhalen vertelt blijven worden. ‘Zonder verhalen geen geschiedenis’, is zijn motto.

Exposities en lezingen

Via lezingen, exposities en online platforms deelt de amateurhistoricus zijn kennis en grote collectie oud beeldmateriaal met de inwoners van Veendam en andere belangstellenden. Hij helpt inwoners in hun zoektocht naar informatie. Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag levert hij een bijdrage in de vorm van een expositie of lezing, waarbij hij oude foto’s en verhalen presenteert om de geschiedenis van Veendam levend te houden. Voor het project Beeldbank van de Groninger Archieven heeft Rink Oosting ca 22.000 foto’s uit het archief van de gemeente Veendam gescand en bijna 4500 foto’s beschreven. Hij is hier nog steeds mee bezig.

“Oosting draagt bij aan de identiteit en verbondenheid van Veendam”

Burgemeester Annelies: “Rink Oosting fungeert met zijn werk als een ambassadeur voor Veendam. Het vastleggen en delen van de geschiedenis van Veendam is belangrijk omdat het bijdraagt aan identiteit, verbondenheid en begrip voor de veranderingen in de stad. Door het verleden zichtbaar te maken, helpt het de huidige en toekomstige generaties te begrijpen waar Veendam vandaan komt en hoe de gemeenschap zich heeft ontwikkeld. Zijn inzet maakt hem tot een terechte Veendammer van het Jaar 2024. Van harte gefeliciteerd!”

Gemeente Veendam