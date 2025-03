Slimster: Een op de tien woningen in Groningen is inmiddels van het gas af

GRONINGEN – Ruim 10 procent van de Groningse woningen en andere kleinverbruikers heeft geen gasaansluiting meer. Dat blijkt uit onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster op basis van data van de regionale netbeheerders. De gemeente Eemsdelta ligt het meest op koers om de doelen te behalen, terwijl in Pekela nog het meeste werk aan de winkel is.

Het landelijke doel is om in 2030 20 procent van de woningen van het gas af te hebben. De meeste Groningse gemeenten zijn momenteel nog niet halverwege. Alleen Eemsdelta (14,2 procent) en Groningen (12,8 procent) lijken redelijk op weg. In Pekela stokt de teller daarentegen momenteel bij iets meer dan 3 procent, terwijl ook Het Hogeland en Veendam behoorlijk achterblijven.

Groningen en Het Hogeland het meest ambitieus

Conform het Klimaatakkoord moeten in 2050 alle woningen en andere kleinverbruikers (zoals kleine winkels, kleine kantoren, cafés, sportkantines en bibliotheken) van het gas af zijn. Slimster onderzocht ook welke doelen gemeenten zichzelf stellen. Opvallend is dat de gemeenten Groningen en Het Hogeland zich ten doel hebben gesteld om al in 2035, dus over tien jaar, aardgasvrij te zijn. Vooral voor laatstgenoemde gemeente lijkt dit, met het oog op de huidige stand van zaken, niet haalbaar.

Geen gas, dus een warmtepomp

Geen gasaansluiting betekent in Groningen ook daadwerkelijk dat woningen gasloos zijn. Alleen een klein deel van de stad Groningen is aangesloten op een warmtenet, waarvoor vaak deels nog gas wordt gebruikt. Vorige maand maakten de provincie Groningen, de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Groningen bekend nauwer te willen gaan samenwerken aan een warmtenet dat 80.000 gebouwen van warmte zal moeten voorzien. Echter, woningen in de provincie Groningen die nu al van het gas af zijn worden veelal dus elektrisch verwarmd door een warmtepomp. Een klein deel maakt (uitsluitend) gebruik van een hout- of pelletkachel.

Hoeveel bespaart een verwijderde gasaansluiting per jaar?

Momenteel kost het laten verwijderen van je gasaansluiting niets. Daar staat een besparing van een kleine 240 euro per jaar op de netbeheerkosten tegenover. Daarnaast vervallen ook de vaste leveringskosten die je nu betaalt aan je energieleverancier voor gas. Dat is gemiddeld nog eens ongeveer 100 euro.

De grootste kostenvermindering wordt echter gerealiseerd door de overstap op elektrisch verwarmen. Slimster becijfert dat een warmtepomp een doorsnee huishouden op jaarbasis bijna 775 euro bespaart ten opzichte van een gasgestookte cv-ketel. Dit brengt de jaarlijkse besparing door het verwijderen van je gasaansluiting op 1114 euro.

De meest geïnstalleerde warmtepomp in Nederland is de lucht-water warmtepomp. Deze kost, inclusief installatie, gemiddeld 12.000 euro. Afgaande op de berekening van Slimster zou deze dus binnen elf jaar terug te verdienen zijn. “Houd er daarnaast ook rekening mee dat een warmtepomp deels draait op de stroom van je eigen zonnepanelen. Daarmee verminder je dus je terugleverkosten en speel je in op het einde van de salderingsregeling in 2027. Dat is dus nog een bijkomend voordeel specifiek voor zonnepaneeleigenaren”, vult Slimster-eigenaar Marco Schuurman aan.

Slimster