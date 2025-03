Theater Na de Dam opnieuw in Winschoten

WINSCHOTEN – Elk jaar herdenken we op 4 mei de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog tijdens de Nationale Dodenherdenking. Theater Na de Dam produceert ná de herdenking op ruim 40 plaatsen in Nederland bijzondere jongerenvoorstellingen. Theatermakers zetten zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien.

Voor de tweede keer doet Winschoten mee aan Theater Na de Dam. In Cultuurhuis De Klinker wordt een voorstelling gemaakt die gebaseerd is op het gesprek dat de jonge generatie voert met de oudere generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Deze gesprekken vormen de basis voor de nog te maken voorstelling.



Vorig jaar was Theater Na de Dam Oldambt een groot succes. De jongeren speelden de voorstelling ‘Evacueetje’ voor een uitverkochte zaal in De Klinker. De toeschouwers, waaronder de burgemeester, waardeerden de voorstelling met een staande ovatie.



Dit jaar vinden de voorstellingen plaats op 3 en 4 mei. Theatermaker en actrice Zahra Lfil, geboren in Winschoten, neemt ook dit jaar de regie op zich en begeleidt de jongeren in het proces. Daarom zijn ze op zoek naar jongeren die willen meedoen en ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt!



Jongeren

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en woon je in de gemeente Oldambt? Houd je van theater maken en ben je geïnteresseerd in de verhalen van de Tweede Wereldoorlog? Geef je dan op voor Theater Na de Dam Winschoten! Je gaat op zoek naar informatie en in gesprek met “ooggetuigen”, dat zijn de mensen die verhalen uit de eerste hand kennen en deze herinneringen willen delen met de nieuwe generatie. Denk aan ouderen die de oorlog hebben meegemaakt, of opa’s of oma’s wiens ouders de oorlog aan den lijve hebben ondervonden, zij hebben misschien fotoboeken of kunnen je meer vertellen over de tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Aanmelden voor jongeren kan t/m 21 maart via deze link: https://forms.gle/ioGw5Q1kzwhPy7u77.

Ouderen

Ze zoeken ouderen uit Winschoten en omgeving die hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog willen delen met jongeren. Het delen van de verhalen doen we door een ontmoetingsdag te organiseren, waarbij jongeren in gesprek gaan met ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Vanuit deze ontmoeting gaan jongeren met de verhalen aan de slag om een voorstelling te maken. De voorstelling wordt gepresenteerd op 3 en 4 mei. Als u het gesprek wilt voeren, bent u hierbij van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan per e-mail naar info@indeklinker.nl of per telefoon tussen 13.00 uur en 17.00 uur op nummer 0597-700270 van Cultuurhuis De Klinker.

Op zaterdag 12 april aanstaande vindt de ontmoetingsdag plaats. Het tijdstip volgt nog. Mocht deze dag niet uitkomen, maar u wilt wel graag mee doen, verzoeken ze u contact op te nemen.

Esther Bulder