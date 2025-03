Vermiste man uit Marwijksoord levenloos aangetroffen

GASSELTE – Vanavond is in het water in de omgeving van Gasselte het lichaam van de 20 jarige vermiste man uit Marwijksoord aangetroffen.

Sinds 5 maart werd de 20-jarige Diëm wordt vermist. Hij was die dag om 10.00 uur aan de Marwijksoord in Marwijksoord voor het laatst gezien, waar hij lopend was vertrokken.

Op 6 maart werd rondom het Gasselterveld door de politie en leden van het Veteranen Search Team naar de man gezocht. De parkeerplaats bij het Nije Hemelriekje en de weg ernaartoe werden afgezet. Bij de zoektocht werd ook een politiehelikopter ingezet. In de dagen er na hebben duizenden vrijwilligers het gebied rond het Gasselterveld uitgekamd.

Ook vandaag werd in de zogenaamde Stille Plas, een zandafgraving ten westen van het Gasselterveld en het Nije Hemelriekje, naar Diëm gezocht. Hierbij werd onder anderen een sonarboot ingezet. Om zes uur vanavond is het lichaam van de 20 jarige man in het water aangetroffen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.