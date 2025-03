Zeldzame zwarte zeehond Ebbie is hersteld en mag terug naar zee

PIETERBUREN – Goed nieuws uit het Zeehondencentrum Pieterburen: Ebbie, de zeldzame melanistische zeehond die afgelopen januari verzwakt werd gevonden, is volledig hersteld. Na een succesvolle revalidatieperiode mag het jonge dier vrijdag aanstaande (14 maart) terug naar haar natuurlijke leefomgeving in de Waddenzee.

Ebbie kreeg landelijke aandacht toen ze op 3 januari werd opgevangen in het Zeehondencentrum, toen ze naar schatting tussen de zeven en tien dagen oud was. Bij aankomst had ze nog haar witte geboortevacht (lanugo), zoals alle pasgeboren grijzezeehondenpups. Tot grote verrassing van de verzorgers kwam er onder de witte babyvacht een pikzwarte zeehond tevoorschijn.

Livestream op YouTube en Instagram

De vrijlating van Ebbie vindt plaats op vrijdag 14 maart vanuit Lauwersoog, onder begeleiding van het team van het Zeehondencentrum – altijd onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Vanwege de bijzondere aandacht die Ebbie de afgelopen periode heeft gekregen, zal dit speciale moment live te volgen zijn via een livestream op het YouTube-kanaal en Instagram-account van Zeehondencentrum Pieterburen. Zo krijgt iedereen de kans om mee te genieten van haar terugkeer naar zee, waar ook ter wereld men zich bevindt.

Voor wie Ebbie liever in het echt uitzwaait: bij het uitgaan van dit persbericht zijn er nog kaarten beschikbaar voor deze unieke vrijlating. Kijk voor meer informatie en tickets op de website van het Zeehondencentrum.

Wat is melanisme?

Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme: waar bij albinisme pigment ontbreekt, zorgt melanisme juist voor een overschot aan melanine, wat resulteert in een zwarte vacht. Hoewel dit bij verschillende diersoorten voorkomt, is het bij zeehonden zeer zeldzaam.

Voor zeehonden in Nederland heeft een zwarte kleur geen invloed op hun overlevingskansen. Ze hebben geen natuurlijke vijanden en staan bovenaan de voedselketen in de Waddenzee.

Gesloten voor bezoekers

Op dit moment is Zeehondencentrum Pieterburen nog gesloten voor bezoekers vanwege de aanstaande verhuizing. Hoewel bezoekers Ebbie door de tijdelijke sluiting helaas niet in het echt hebben kunnen ontmoeten, was ze in bijna alle zorgfases te volgen via de 24/7-livestreams.

Vanaf 26 april opent het zeehondenziekenhuis weer de deuren op een nieuwe, bijzondere locatie: in het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog.

Volg de livestream via:

YouTube: https://www.youtube.com/@zeehondencentrumpieterburen

Instagram: https://www.instagram.com/zeehondencentrum/

Zeehondencentrum Pieterburen

Foto’s: Lisa Rademaker