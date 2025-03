Autobedrijf Kriegsman in Onstwedde bestaat 25 jaar

ONSTWEDDE – Toen de destijds in Jipsingboertange woonachtige Arnold Kriegsman in 2000 een bezoekje bracht aan zijn tandarts in Onstwedde, zag hij dat het pand van voormalig garagebedrijf Kruiter aan de Luringstraat in die plaats te huur stond. Arnold rook een kans om als zelfstandig garagehouder te beginnen en belde de verhuurder. Niet veel later was Autobedrijf Kriegsman een feit. Een kwart eeuw later is het bedrijf nog altijd in Onstwedde gevestigd, inmiddels alweer bijna vijftien jaar aan de Dorpsstraat.

Nadat hij twaalf jaar ervaring opdeed als allround-automonteur, maakte Kriegsman destijds de overstap naar een baan als vrachtwagenchauffeur. Maar toen hij het ‘te huur’-bord zag op het kant-en-klare garagebedrijf aan de Luringstraat, kroop het bloed waar het niet gaan kan. Hij rook een mooie kans en besloot om zijn eigen autobedrijf te beginnen. Het werd een succes. Kriegsman bouwde er in ruim tien jaar een bloeiend garagebedrijf op met een grote, trouwe klantenkring.

Verhuizing

“Met het oog op de toekomst wilde ik dat pand graag kopen, maar dat was voor de verhuurder op dat moment onbespreekbaar”, vertelt Arnold, die de zaak samen met partner Carina Tieks en medewerker Lucien Meesters runt. Dat hij graag een eigen pand wilde, daarvan maakte hij geen geheim. Ook Kriegsmans goede zakenrelatie Joop van der Kaap van het gelijknamige autoschadeherstelbedrijf aan de Dorpsstraat in Onstwedde wist hiervan. Toen Van der Kaap te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, belde hij Kriegsman en bood hem zijn bedrijfspand aan.

Allround garagebedrijf

Kriegsman en Van der Kaap kwamen tot overeenstemming en zo verhuisde Autobedrijf Kriegsman naar een eigen pand enkele honderden meters verderop. “In eerste instantie namen wij ook het autoschadeherstelwerk van Van der Kaap over. Maar inmiddels ligt binnen ons bedrijf de focus weer volledig op ons allround garagebedrijf voor APK-keuringen, reparaties en onderhoud van alle merken en types personenauto’s, bedrijfswagens en campers”, vertelt Kriegsman. Op het voorterrein van zijn pand staan altijd diverse personenauto’s te koop. “Die auto’s zijn van Jarno Bouwsema Auto’s, met wie wij heel prettig samenwerken. Wij vullen elkaar mooi aan”, zegt Arnold.

Vakkundig en gemoedelijk

Kriegsman zag de autotechniek in de loop der jaren ingrijpend veranderen. Daarmee veranderde ook het werk aan de auto’s en de apparatuur behoorlijk. “Auto’s worden steeds complexer en er zit meer en meer elektronica in. Wij gaan met onze tijd mee en beschikken over alle apparatuur met bijbehorende kennis om het werk aan de nieuwste auto’s – ook hybride en elektronisch – vakkundig te kunnen uitvoeren. Klanten zeggen het prettig te vinden dat ze bij ons nog zo even de werkplaats in kunnen lopen. Het is hier gemoedelijk”, zegt Arnold.

“Het 25-jarig bestaan is een mooie mijlpaal die ik niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Dat we dit kunnen vieren hebben we te danken aan onze trouwe klanten. Daarvoor ben ik ze dankbaar. Ook na 25 jaar staan wij nog altijd met heel veel plezier elke dag klaar voor onze klanten om goed werk te leveren.”

Ten Have Tekst