De Klinker brengt muzikale ode aan Duitse orkestleider James Last

Wiebe Klijnstra (links) en Jan van der Meide verheugen zich op de ode aan James Last op tweede pinksterdag in De Klinker Foto: Annemieke Klijnstra

WINSCHOTEN – Op maandag 9 juni 2025 (Tweede Pinksterdag) brengt Cultuurhuis De Klinker in Winschoten een eerbetoon aan James Last. Het is die dag tien jaar geleden dat de Duitse orkestleider, componist en dirigent overleed op 86-jarige leeftijd.

Het Winschoter cultuurhuis organiseert daarom de matineevoorstelling ‘James Last à gogo 2025, ode aan The Gentleman of Music’.

De muziek van James Last wordt gespeeld door de JL Revival Orchestra onder leiding van Marcel Loff: ‘We verheugen ons er op dat we 9 juni komen spelen in Winschoten.’

Het orkest bestaat uit achttien beroepsmuzikanten, die allemaal iets hebben met James Last en zijn muziek. Velen van ons zijn ooit door hem geïnspireerd om een instrument te gaan bespelen.’

Wereldwijd

James Last en zijn orkest worden bekend in de jaren zestig en zeventig, nadat ze met hun vernieuwende ‘happy party sound’ in Duitsland optreden op de televisie. In Oost-Groningen kunnen in die tijd twee Duitse tv-zenders worden ontvangen: de NDR en het ZDF. Mede daardoor is het orkest al vroeg populair in de Groninger grensstreek. De grote landelijke doorbraak volgt in 1969 met een televisie-optreden in het Grand Gala du Disque Populaire, waar onder meer een medley van de lp ‘James op klompen’ wordt gespeeld. Het album levert drie gouden platen op en er staan zowaar twee Groninger volksliedjes op. James Last verkocht wereldwijd 80 miljoen albums in 150 landen en ontving daarvoor meer dan 200 gouden en 17 platina platen.

Last in Groningen

James Last gaf 2500 live-concerten, waarvan drie in Groningen (1970/1974/1984). Andere optredens in het noorden waren in 1987 en 1989 in Leeuwarden en in 1991en 1995 in Zuidlaren.

Het laatste concert vond plaats op 26 april 2015 in Keulen. Hans ‘James’ Last overleed op 9 juni 2015 in Palm Beach in de Verenigde Staten op 86-jarige leeftijd en werd begraven in Hamburg.

James Last Benelux Club

Het theaterprogramma rond James Last wordt georganiseerd met medewerking van de James Last Benelux Club. Voorzitter Jan Demin: ‘Onze fanclub bestaat al ruim 40 jaar en werd opgericht met de persoonlijke goedkeuring van James Last. Tien jaar na zijn overlijden staat de JLBC er nog altijd dankzij het enthousiasme van de fans.’ Demin hoopt dat veel van hen 9 juni de weg naar Winschoten zullen vinden om hun ‘Hansi’ te eren.

Verhalen en herinneringen

De theatershow wordt gepresenteerd en samengesteld door Jan van der Meide en Wiebe Klijnstra van voorheen RTV Noord. De twee organiseerden vorig jaar in samenwerking met De Klinker ook de voorstellingen over de Pekelder sixtiesbeatband de Ro-d-ys. ‘Vraag iemand naar James Last en je hebt een verhaal,’ stellen bedenkers Van der Meide en Klijnstra. ‘Samen met betrokkenen en fans worden herinneringen opgehaald aan de muziek, die voor zoveel mensen iets heeft betekend of dat nog doet.’

Tien jaar De Klinker

Klinker-directeur Robert Bangma is blij met deze eigen productie: ‘Wij hebben inmiddels enige ervaring met Van der Meide en Klijnstra. We weten, dat als zij een idee hebben, het al flink wat vlees op de botten heeft. We geven hun initiatief dan ook graag de ruimte. Het past immers naadloos bij De Klinker, die het als professionele organisatie, samen met de bedenkers, naar een mooie voorstelling wil transformeren.

In 2025 is het bovendien 10 jaar geleden dat de herbouwde Klinker werd heropend en ik kan snel rekenen: 1+1=3. We besloten daarom te koersen op 9 juni, de 10-de sterfdag van James Last.’

Randgebeuren

Naast het theaterprogramma dat om 14.00 uur begint, is er 9 juni in samenwerking met de fanclub nog meer te doen in en om de Klinker. Op dit moment zijn we druk bezig met het rondmaken van extra activiteiten voorafgaand aan de voorstelling.

