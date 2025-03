Gemeente Westerwolde haakt aan bij Volwassenenfonds Sport en Cultuur

WESTERWOLDE – Gemeente Westerwolde heeft zich aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.



Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor inwoners die moeite hebben om rond te komen. Op 13 maart heeft wethouder Giny Luth samen met Karin Zwart, directeur van het Huis voor de Sport Groningen, de aansluitovereenkomst met het Volwassenenfonds ondertekend.



In gemeente Westerwolde zijn er veel gezinnen die leven rond het bestaansminimum. Lidmaatschap van

een sportclub of culturele vereniging zoals een toneelclub kan voor hen te duur zijn. Om hen te

ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente vindt

deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Wethouder Giny Luth: “Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. Het is belangrijk dat iedereen in de gemeente de kans heeft om dit te kunnen doen. Daarom zijn we als gemeente bij dit fonds aangesloten.”



Meedoen?

Inwoners die een aanvraag willen indienen bij het fonds, kunnen dat niet zelf doen. Dit gaat via

tussenpersonen, ook wel intermediairs genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van het sociaal

team, welzijnswerker, buurtsport- of cultuurcoach. Deze tussenpersoon bespreekt de financiële situatie en

dient de aanvraag in. De aanvraag is geldig voor maximaal één jaar. Ieder jaar kan een nieuwe aanvraag

worden ingediend. De contactgegevens van deze tussenpersonen zijn te vinden via de website van

het Volwassenenfonds Sport & Cultuur: volwassenenfonds.nl/deelnemers.



Over het Volwassenenfonds

De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht

van sport & cultuur. Dit wil het fonds bereiken door financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen weg te nemen. Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat het lesgeld wordt betaald voor volwassenen die leven van een laag inkomen.

Gemeente Westerwolde