Groningers kiezen massaal voor warmtepomp: bijna 50% groei in één jaar tijd

GRONINGEN– In Groningen hebben al ruim 20.100 huishoudens subsidie aangevraagd voor een warmtepomp. De duurzame regeling was ook vorig jaar onverminderd populair. Het totale aantal gesubsidieerde warmtepompen nam in 2024 zelfs toe met 6.691, een stijging van 49,8% in één jaar tijd. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van particuliere subsidie aanvragen. Koploper is Westerkwartier: hier heeft inmiddels zo’n 1 op de 9 huizen dit duurzame alternatief voor gasverwarming.

De ISDE-subsidie werd in 2016 geïntroduceerd om woningeigenaren tegemoet te komen in de kosten van onder andere een warmtepomp. Sinds de invoering hebben ongeveer 376.000 Nederlandse huishoudens hiervan gebruikgemaakt. 5,4% van deze aanvragen werd gedaan in Groningen.

“Sinds de oorlog in Oekraïne zijn zowel de gas- als elektriciteitsprijzen sterk gestegen. Maar elektriciteit is relatief minder duur geworden dan gas. Daardoor is ook een volledig elektrische warmtepomp interessanter geworden, die ook nog eens zeer efficiënt stroom omzet in warmte. Ook een hybride warmtepomp kan interessant zijn. Alleen op zeer koude dagen wordt dan gas gebruikt. Daarmee bespaar je jaarlijks alsnog 60 tot 70% op je gasverbruik”, legt Independer duurzaamheidsexpert Pim Holstvoogd uit.

Gemeente Groningen subsidiekampioen

In de gemeente Groningen is sinds de invoering het vaakst subsidie toegekend voor een warmtepomp (6.368 keer), gevolgd door Westerkwartier (3.046 keer) en Midden-Groningen (2.142 keer).

“In combinatie met zonnepanelen is een warmtepomp vooral aantrekkelijk. De in de zomer teruggeleverde energie kan nu nog worden weggestreept tegen het gebruik in de winter. Al stopt deze salderingsregeling wel op de eerste dag van 2027”, aldus Independer expert Pim Holstvoogd.

Hier vind je de meeste warmtepompen

Momenteel heeft 6,8% van alle Groningse woningen een gesubsidieerde warmtepomp, al zijn er grote verschillen op lokaal niveau. Zo gaat het in Westerkwartier zelfs om 10,8% van de woningen. Ook in Het Hogeland ligt het percentage hoger dan gemiddeld. De 5 gemeenten binnen Groningen met – naar verhouding – de meeste gesubsidieerde warmtepompen zijn:

Westerkwartier: 10,8% van de woningen Het Hogeland: 8,7% van de woningen Veendam: 8,3% van de woningen Stadskanaal: 8,2% van de woningen Midden-Groningen: 7,4% van de woningen

In gemeente Groningen (5,1%) en Pekela (5,4%) liggen de percentages woningen met een gesubsidieerde warmtepomp juist het laagst. Ben je benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? https://www.independer.nl/energie/info/onderzoek/warmtepompen-2025

Independer