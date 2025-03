Informatie veilig internetbankieren in bibliotheek Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 13 maart 06.00 uur door Stefan van der Gijze

ENKELE BUI EN ZON | IN HET WEEKEND DROOG

Vandaag is het wisselend bewolkt en kan er een regen of hagelbui vallen. Tussendoor zijn er mooie momenten met zonneschijn. De temperatuur loopt op naar 7 of 8 graden en waait er een zwakke tot matige noord tot noordwestenwind.

Komende nacht blijft het droog en komen soms brede opklaringen voor. Later in de nacht volgt mogelijk weer een bui. Het gaat licht vriezen tot plaatselijk -3 graden en is het rustig weer met weinig wind.

Morgen blijft het, op een lokale bui na, op de meeste plaatsen droog en komt de zon steeds meer aan bod. Wel blijft het met middagtemperaturen van 7 of 8 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Veel wind staat er niet, die zal zwak tot matig zijn uit een noordelijke richting. Het weekend verloopt droog met geregeld zon en stijgt het kwik overdag naar 7 of 8 graden. In de nachten komt het geregeld tot lichte vorst. Volgende week volgt een geleidelijke temperatuurstijging.