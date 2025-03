DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Regio

Politie Emsland / Grafschaft Bentheim doet sinds oktober 2024, onder leiding van het Centraal Bureau voor Internet- en Computercriminaliteit van het Openbaar Ministerie van Osnabrück, een grootschalig onderzoek naar een criminele bende die zich bezighoudt met oplichting via onder anderen WhatsApp en die zich uitgeven als bankmedewerkers en agenten om mensen grote sommen geld af te troggelen. Vanaf vanmorgen zes uur doorzochten politieagenten uit Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen woningen in Duisburg en Gelsenkirchen. Er zijn zeven verdachten; vijf jongeren en twee volwassenen van 21 en 22 jaar. Een van de jongeren zit op verdenking van zes gevallen van handel en bendegerelateerde activiteiten en fraude in voorlopige hechtenis.

Bij de doorzoekingen, waarbij ook meerdere speciale politiehonden werden ingezet, is bewijsmateriaal zoals een grote som contant geld, mobiele telefoons en diverse waardevolle spullen in beslag genomen.

verzekerd zijn. Het bewijsmateriaal wordt door gespecialiseerde deskundigen onderzocht. Ook wordt onderzocht of de verdachten verantwoordelijk zijn voor verdere, voorheen onbekende frauduleuze handelingen.



Papenburg

Om 2.45 uur vannacht is bij een recyclingbedrijf aan de Seeschleusenstraße in Papenburg brand in een filterinstallatie ontstaan. Een medewerker raakte lichtgewond toen hij het vuur probeerde te doven. De brand werd door brandweer Papenburg Untenende geblust. De schade wordt op 2.000 euro geschat. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.