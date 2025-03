Toppyjazz Standards Top 200 (deel 11)(Aflevering 275)

Deze week de plaatsen 101 t/ 110 met zoals altijd weer een keur van verrassende opnamen en artiesten.

Speciaal vragen we uw aandacht voor de opnamen van Lotte Lenya sings Weill.

Video : Anna Lyman :

Playlist :

101 – My Old Flame – (Coslow- Johnston)(1934) -Stan Kenton (album Back to Balboa)

102 – Everything Happens to Me – (Denis- Adair)(1941) – Charlie Parker ( album Charlie Parker with Strings)

103 – My Foolish Heart – (Young – Washington)(1949) – Carmen McRae ( album Blue Moon)

104 – Don’t Get Around Much Anymore – (Ellington – Russell)(1940) – Anita Kerr ( album Music is Her Name)

105 – Undecided – (Shavers – Robin)(1939) – George Shearing Quintet (Jazz Masters – Toots Thielemans !!)

106 – Stormy Weather -( Arlen – Koehler)(1933) – Gitte Haenning (album Ich Will Alles)

107 – The Very Thought of You – (Ray Noble) (1934)- Anna Lyman ( album It’s Lush)

108 – I Thought About You – (van Heusen – Mercer)(1939) – Sadao Watanabe (album Parker’s Mood) 109a – Avalon – (Johnson-de Sylva -Rose)(1920) – Art Pepper (album Stuttgart 1981)

109b – Avalon – Max Raabe ( album Krokodille und andere Hausfreunde)

110a- Mackie Messer/Mack The Knife – (Weill – Brecht – Blitzstein)(1928) – Lotte Lenya (Lenya Sings Weill)

110b – Session Recordings Mackie Messer- Lotte Lenya/ Louis Armstrong



(Lotte Lenya 1898-1981) Maried to Kurt Weill.