Veendam viert 80 jaar Vrijheid met uitgebreid herdenkings- en feestprogramma

VEENDAM – In 2025 vieren we 80 jaar vrijheid en ook in Veendam wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. In de gemeente Veendam wordt van 5 april tot 5 mei een reeks bijzondere activiteiten georganiseerd. Het programma omvat herdenkingen, lezingen, tentoonstellingen en muziekoptredens. Als start van de activiteiten vindt op 5 april het indrukwekkende Bevrijdings- en Veteranenconcert door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ plaats in de Sorghvliethal.

Start met Bevrijdings- en Veteranenconcert

Op 5 april gaat 80 jaar Vrijheid officieel van start met een speciaal Bevrijdings- en Veteranenconcert door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Dit concert vindt plaats in de Sorghvliethal en begint om 20.00 uur. Onder leiding van majoor Frans-Aert Burghgraef brengt het orkest een gevarieerd muzikaal programma ter ere van de bevrijding. Kaarten zijn online via de website van vanBeresteyn en aan de theaterkassa van vanBeresteyn verkrijgbaar.

Gevarieerd programma

Gedurende de herdenkingsmaand zijn er verschillende activiteiten in Veendam om stil te staan bij de impact van de oorlog en het belang van vrijheid. Er vinden onder andere herdenkingen, lezingen en tentoonstellingen plaats, waaronder een expositie met ingekleurde foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Ook is er ruimte voor culturele beleving met onder andere een theatervoorstelling en is er een fietsroute beschikbaar. Op 4 mei staan we stil bij de Dodenherdenking en op 5 mei vieren we de vrijheid.

Een volledig overzicht van alle activiteiten en meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Veendam: www.veendam.nl/80jaarvrijheid.

Oproep aan inwoners: Hang op 13 april de Nederlandse vlag uit!

Op 13 april herdenken en vieren we de bevrijding van Veendam. De gemeente roept alle inwoners op om op deze dag de Nederlandse vlag uit te hangen als eerbetoon aan de vrijheid en ter herinnering aan de gebeurtenissen van 80 jaar geleden.

Gemeente Veendam