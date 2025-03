Vijf lezingen over archeologie, geologie en natuur van het Hondsruggebied

BORGER – Vanaf maart wordt er weer een inhoudelijke basiscursus georganiseerd bij het Hunebedcentrum. Wil jij meer weten over de archeologie, geologie en natuur van Drenthe? In een 5-tal lezingen leren ze jou op een andere manier naar dit bijzondere gebied te kijken.

Algemene informatie over de 5 lezingen:

Data: 18 maart, 1 april, 15 april, 6 mei en 20 mei 2025

Locatie: Auditorium – Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531TG Borger

Inloop: 19:00 uur

Starttijd: 19.30 uur

Duur: circa 1,5 uur (einde 22:00)

Aanmelden is verplicht. Dat kunt u doen om je per lezing aan te melden op de link die bij de bewuste lezing staat.

Lezing1 : De Hondsrug; onder onze voeten. 18 maart | Spreker: Harrie Wolters

Laat je meevoeren op een fascinerende reis door de wereld onder onze voeten. We dalen af door kilometers aan gesteentelagen en ontdekken dat elke laag ooit deel uitmaakte van een uniek landschap. Laag voor laag reizen we terug in de tijd, van miljoenen jaren geleden tot het heden.

We zien hoe Drenthe door de eeuwen heen een zwerftocht over de aarde heeft gemaakt en dat deze reis nog altijd voortduurt. Daarnaast laten we zien hoe de Hondsrug werd gevormd door opeenvolgende ijstijden en waarom dit fenomeen uniek is in de wereld. Tegenwoordig is deze bijzondere plek erkend als een UNESCO Geopark.

Aan het einde van deze presentatie begrijp je hoe het landschap van Drenthe is ontstaan en waarom het er vandaag uitziet zoals we het kennen.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Lezing 2: De bewoning van Borger-Odoorn: Van oude steentijd tot ijzertijdstraat. 1 april | Spreker: Karla de Roest

De Hondsrug kent een lange bewoningsgeschiedenis. In deze lezing wordt deze geschiedenis in grote lijnen geschetst aan de hand van vondsten uit de gemeente Borger-Odoorn: van neanderthalers tot het begin van de jaartelling. Wat vind je nog terug van de bewoners en wat weten we over hen? En waarom vinden we in de wijk Daalkampen in Borger eigenlijk straatnamen als Spieker en IJzertijdstraat?

De presentatie is chronologisch van opzet. Hierdoor krijg je, naast een overzicht van de archeologische hoogtepunten uit een gemeente waar al millennia lang mensen hun sporen achterlieten, een inzicht in de opeenvolging van de verschillende archeologische periodes (van oude steentijd tot late ijzertijd).

Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Lezing 3: De bouwkunst van onze voorouders: Hunebedden en meer. 15 april | Spreker: Harrie Wolters

Iedereen kent de hunebedden in Nederland, maar ook ver buiten onze landsgrenzen zijn tienduizenden monumenten, gemaakt van grote stenen, te vinden. Niet alleen de hunebedbouwers, maar vele prehistorische culturen in Europa en daarbuiten maakten deze indrukwekkende megalithische bouwwerken.

In deze presentatie word je meegenomen naar de oorsprong van deze monumenten. We laten zien waar ze voor het eerst verschenen en hoe ze zich door Europa en andere delen van de wereld verspreidden. We maken een reis door duizenden jaren geschiedenis en ontdekken de locaties van deze bijzondere bouwwerken.

Aan het einde van deze presentatie weet je dat hunebedden en andere megalithische monumenten wereldwijd in diverse vormen voorkomen. Je begrijpt waar dit fenomeen is ontstaan en hoe het zich heeft verspreid.

Aanmelden en meer informatie via deze link

Lezing 4: Hunebedbouwers onder de loep genomen: Archeologie van vroeger tot nu. 6 mei | Spreker: Karla de Roest

‘k Sta verbaasd deez’ steenmijt aan te schouwen

’t Schijnt dat weleer het dappere Hunnenschap

Daar heeft gewild een denk-plaats op te bouwen

Om zo te streven op de eretrap

Aldus schreef de dichteres Titia Brongersma in 1686. Zij liet een jaar eerder opgravingen in hunebed D27 doen en was daarmee één van de allereersten die onderzoek deed naar de verre voorgeschiedenis. In de ruim 300 jaar die sindsdien voorbij gegaan zijn, leren we steeds meer over de bouwers van de hunebedden, het trechterbekervolk. Zo veranderden zij in de afgelopen 10 jaar van blonde naar donkerharige oermensen en begrijpen we steeds beter waarom zij hun hunebedden bouwden.

In deze presentatie wordt de geschiedenis van 300 jaar onderzoek naar hunebedden en hunebedbouwers uiteengezet. Aan het eind heb je niet alleen een completer beeld van hoe we nu denken dat de hunebedbouwers leefden, maar ook hoe een archeoloog te werk gaat.

Voor meer informatie een aanmelden klik hier.

Lezing 5: Lezing door Het Drentse Landschap en Hondsrug UNESCO Global Geopark. 20 mei, sprekers Jasper Tomesen en Hanna Schippers.

Meer informatie over deze lezing volgt.

Hunebedcentrum