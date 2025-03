Babette Alma nieuwe hoofdredacteur RTV Groningen1

VLAGTWEDDE, WINSCHOTEN – Met ingang van 15 maart is Babette Alma de nieuwe hoofdredacteur van RTV Groningen 1.

RTV Groningen 1 (G1) is een samenwerkingsverband van de lokale omroepen RTV GO! (Oldambt) en RTV Westerwolde (Pekela en Westerwolde). De afgelopen zijn er diverse sollicitatiegesprekken voor het aanstellen van een hoofdredacteur gevoerd. De keus is gevallen op Babette Alma; zij treedt met ingang van 15 maart bij de omroep in dienst.

Babette is woonachtig in de gemeente Westerwolde. Zij is bij velen bekend als presentatrice bij RTV Noord, waarbij zij tot zo’n twee jaar geleden werkzaam was.

Vanmorgen woonde zij de uitzending: Op de koffie met Linda bij, gepresenteerd door Linda Koops. Jan de Vries verzorgde de techniek. De komende weken gaat Babette kennismaken met de medewerkers van RTV Westerwolde en RTV GO en bezoeken brengen aan de beide studio’s.

Foto’s: Jan Glazenburg