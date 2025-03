Bezoekers krijgen info over diverse soorten zorg op de informatieve markt in Sellingen

SELLINGEN – Vanmiddag organiseerde Welzijn Westerwolde, in samenwerking met Platform Hattinga Verschure, een informatieve markt in Sellingen over zorg, technologie en ondersteuningsmogelijkheden.

Wat voor technologische mogelijkheden zijn er in de zorg? Hoe combineer in werk met mantelzorg? Wat zijn mogelijkheden voor mijn kind met beperking wanneer ik niet meer voor hem/haar kan zorgen? En bij wie kan ik terecht met vragen over hulp in huis? Antwoord op deze vragen kregen bezoekers vanmiddag op de informatieve zorgmarkt bij de MFA in Sellingen.

Foto’s: Johannes Velthuis