College van B en W helpt mee tijdens NLdoet!

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 14 maart 06.00 uur door Stefan van der Gijze

ENKELE BUI EN AANHOUDEND FRIS

De dag start vandaag koud met in de vroege ochtend eerst nog lichte vorst. Plaatselijk valt nog een bui maar die kans wordt gaandeweg de dag steeds kleiner met in de middag meer ruimte voor de zon. Het blijft fris voor de tijd van het jaar met vanmiddag maxima rond 7 graden bij een toenemende noordenwind.

Komende nacht komen brede opklaringen voor al trekt er soms ook wat bewolking over. Het kan weer licht vriezen bij een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.

Dit weekend verloopt droog met geregeld zon. De temperaturen stellen zich nogal bescheiden op met in de middag maxima tussen 7 en 8 graden. Op zaterdag waait daarbij een vrij stevige noordoostenwind die het gevoelsmatig kouder maakt. Na het weekend komt er meer zon en zien de dinsdag en woensdag er zelfs zonnig uit. Daarbij kunnen we vanaf dinsdag een merkbare temperatuurstijging verwachten die oploopt naar 14 of 15 graden op woensdag. De nachten verlopen eerst nog koud met lichte vorst, pas later volgende week worden ook de nachten minder koud.