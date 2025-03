Eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden

GRONINGEN – Het eerste kievitsei in onze provincie is op 13 maart gevonden vlakbij Adorp door Bertjaap Darwinkel. Landschapsbeheer Groningen en BoerenNatuur Groningen West hebben het ei gecontroleerd en goedgekeurd. Het nest bevond zich op een graslandperceel aangrenzend aan een plas-dras en bestond uit één ei.

Beschermen weidevogels is begonnen

Het vinden van het eerste kievitsei betekent ook dat het weidevogelseizoen is begonnen. Weidevogels, waar de kievit toe behoort, broeden op het boerenland. Zonder beschermende maatregelen lopen veel nesten en eieren de kans om te worden vernietigd door werkzaamheden op het land. Weidevogelvrijwilligers trekken daarom tot half juni het land in om samen met boeren weidevogelnesten te zoeken en te beschermen. Landschapsbeheer Groningen en de agrarische collectieven ondersteunen deze weidevogelvrijwilligers.

Bertjaap zet zich al meerdere jaren in als vrijwilliger bij BoerenNatuur Groningen West. Nesten zoeken doet hij al van kleins af aan, als kind ging hij al samen met zijn vader op pad. Deze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat hij erg bedreven is in het zoeken: dit jaar vond hij voor de zesde keer het eerste kievitsei van Groningen. De boer van het perceel waar het eerste ei gevonden werd draagt via verschillende maatregelen bij aan het creëren van een geschikte leefomgeving voor weidevogels, door middel van een plas-dras gebied, het gebruik van ruige mest en het verhogen van het waterpeil. Dit werpt zijn vruchten af: er zijn jaarlijks veel broedparen op de percelen te vinden.

Eerste kievitsei biedt van oudsher hoop

Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Het is een hoopvol teken van het begin van de lente en dat er weer meer voedsel beschikbaar komt. Voorheen werden de kievitseieren geraapt en gegeten. Dit zorgde voor een achteruitgang in aantal. Tegenwoordig mogen de eieren niet meer worden geraapt en is de aandacht voor het eerste ei vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels.

Kraamkamer natuur

In de hele lente krijgen vogels en andere diersoorten jongen. Het broedseizoen loopt officieel van 15 maart tot 15 juni. Landschapsorganisaties, die zijn verenigd in Samenwerkingsorganisatie LandschappenNL, roepen met de campagne Kraamkamer Natuur op om dieren tijdens het broedseizoen, met rust te laten en op de paden te blijven.

Landelijk werd het eerste ei dit jaar gevonden op 7 maart in Ravenstein, Noord-Brabant.

Landschapsbeheer Groningen