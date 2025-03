ONSTWEDDE – Gerda maakt al 25 jaar de hapjes bij Slager Hemmen in Onstwedde



Een verrassing voor Gerda Bunk uit Alteveer vanmorgen.

Om kwart voor acht stond de Westerwolde Safari Express voor haar deur in om haar op te halen om, samen met alle collega’s, een rondrit door Onstwedde te maken .

Vandaag is Gerda 25 jaar in dienst en die 25 jaar maakt zij de hapjes klaar, zij doet dat zo goed, aldus de eigenaren Mark en Kirsten Visser, want klanten vragen of zij deze hapjes voor hun bestelling klaar kan maken.

Vanmiddag is de zaak om vijf uur gesloten, dan gaat de hele groep samen dit jubileum vieren.