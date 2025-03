Grote namen naar Hullabaloo Festival in Stadspark Groningen

GRONINGEN – Het Hullabaloo festival keert op 6 en 7 september 2025 terug naar het Stadspark in Groningen. Vandaag is bekend geworden dat grote nationale en internationale bands op deze nieuwe spectaculaire editie zullen optreden. De eerste headliners zijn The Script, Goldband en Kensington.

Niet alleen rondom Groningen, maar ook ver daarbuiten zijn velen al bezig met het Hullabaloo festival. Een weekend waarin muziek centraal staat en waar men nergens zo het unieke festivalgevoel ervaart. In de afgelopen dagen verspreidde de organisatie van het Hullabaloo Festival een aantal exclusieve LP’s met subtiele hints naar de eerste headliners. Wie deze aanwijzingen kon ontcijferen, kreeg een klein voorproefje.

Vandaag is het voor iedereen duidelijk. The Script, Goldband en Kensington treden tijdens het weekend van 6 en 7 september 2025 op.

Organisator 4PM Entertainment verheugt zich op het festival. ‘Deze eerste drie acts zetten meteen de toon voor Hullabaloo 2025. Het is geweldig dat we nu al een internationale band als The Script mogen aankondigen. Met wereldhits zoals ‘Hall of Fame’, ‘Breakeven’ en ‘Superheroes’, kunnen wij ons nu al verheugen op deze fantastische act. Het wordt een editie die men niet wil missen.’

Op zondag 7 september is de Haagse sensatie Goldband de andere headliner, gevolgd door Kensington, die na een adempauze en met een nieuwe zanger weer helemaal terug is en klaarstaat om Groningen te laten genieten van hun iconische stadionrock.

Hullabaloo voegt met trots ook Bente toe aan de line-up. De veelzijdige artiest geeft vandaag een exclusief optreden tijdens het event in platenzaak Plato Groningen. In september brengt ze haar unieke sound naar het grote podium van Hullabaloo, waar duizenden festivalgangers van haar muziek kunnen genieten.

Het Hullabaloo Festival is bekend om zijn brede muzikale aanbod, verrassende shows en ongedwongen sfeer. Publiek heeft meermaals aangegeven hier het ultieme festivalgevoel te ervaren. Binnenkort worden nog meer namen bekend gemaakt.

De pre-registratie is inmiddels gestart. Wie zich inschrijft, krijgt toegang tot de exclusieve pre-sale.

Meer informatie op: www.hullabaloofestival.nl

Marco de Koning

Royal Promotions