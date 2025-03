DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

De politie is op zoek naar een vermoedelijk jonge man die op zijn rode scooter van het merk Piaggio, type Zip de afgelopen dagen het verkeer meerdere keren in gevaar heeft gebracht. Hij wist door gebruik te maken van voetpaden en terreinen steeds uit handen van de politie te blijven. Aan de scooter zit geen kentekenplaat, maar is in plaats daarvan een bordje met daarop de letters: “FCK CPS” aangebracht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren (05932)72100.

Börger

Tussen maandag en donderdag is bij een bouwplaats aan de Breddenberger Straße in Börger ingebroken. De daders hebben daar een tank van een mobiele kraan opengebroken en er zo’n 300 liter diesel afgetapt. De schade bedraagt 580 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Sögel 05952/93450.

Bunde

Om 00.50 uur vannacht is aan de Neuschanzer Straße in Bunde in een woning, die dienst doet als onderkomen voor monteurs, brand ontstaan. Bij aankomst van de brandweer stond de woning al volledig in brand. Bij de woning werden negen personen in de leeftijd van 25 tot 46 jaar van Slowaakse afkomst aangetroffen. Vijf van hen waren zwaargewond en werden naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De overige vier waren niet gewond. Zij zijn in opdracht van de gemeente Bunde elders ondergebracht. Er werd nog één persoon vermist. Het was voor de brandweer op dat moment te gevaarlijk de woning binnen te gaan. Vanmorgen is in het uitgebrande pand een lichaam aangetroffen. Het wordt onderzocht of het om de vermiste persoon gaat. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.