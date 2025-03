VLAGTWEDDE – Leerlingen CBS de Zaaier helpen klussen bij de Bolderborg in Vlagtwedde



Vanmiddag kwamen 20 leerlingen van groep acht van CBS “de Zaaier” in het kader van “NL Doet” helpen met klussen bij Woonzorgcentrum “de Bolderborg” in Vlagtwedde.

Ze maakten de attributen van de beweegtuin en de boeidelen aan de voorkant schoon en ruimden het terras op.

Een koud klusje was het wel maar daar trokken de bikkels zich niet veel van aan.

Samen met vrijwilligers van de Bolderborg, de onderwijzeres en onderwijsassistent werd er flink geboend en geveegd.

Het mooiste was wel de afsluiting, een lekker gebakje en een drankje.