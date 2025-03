Onderhoudsgroep v.v. Westerwolde krijgt grote ondersteuning in het kader van NL-Doet

VLAGTWEDDE – Dit jaar voor het eerst had de v.v. Westerwolde zich aangemeld voor NL-Doet, een tweetal vrijwilligersdagen die ieder jaar in de maand maart worden georganiseerd door het Oranje Fonds. Doel van deze dagen is het stimuleren van vrijwilligerswerk. De dagen wordt landelijk georganiseerd, met op veel plaatsen lokale activiteiten. Voor de onderhoudsgroep van de vereniging dus een goede mogelijkheid eens te zien of er ook belangstelling zou zij mee te helpen bij het onderhoud van het sportpark in het kader van deze landelijke actie.

Totaal tien leerlingen uit de derde klas van HAVO / VWO van het Ubbo Emmius uit Stadskanaal hadden zich via de website van het Oranje Fonds aangemeld om te willen helpen. Uiteindelijk vielen er nog twee meisjes af, zodat een achttal jongelui hun beste beentje voor zetten en een geweldige ondersteuning voor de acht aanwezige leden van de onderhoudsgroep bleken te zijn. Gezamenlijk werd het pad rondom het kunstgrasveld aangepakt om met name de naden tussen de tegels te ontdoen van onkruid, zand en andersoortige aanslag. En het resultaat mocht er zijn. In hoog tempo werden er meters schoongemaakt en om twaalf uur lag het pad er met het oog op het naderende voorjaar weer picobello bij. Jongelui, bedankt !

Naast bovengenoemde werkzaamheden werd er deze ochtend ook nog het nodige blaaswerk verricht, werd het restant van de rommel die vooral vorige week zaterdagavond achterbleef op het sportpark opgeruimd en werd de onderkant van de luifel van de kantine nog even vakkundig gereinigd met de hogedrukspuit. Diana zorgde voor de schoonmaak van de kantine en kleedkamers en Bert trok opnieuw de lijnen op het grasveld.

Het patatje en het frisje na afloop in de kantine ging er bij de actievelingen van deze ochtend prima in en de conclusie kan dan ook vrij eenvoudig zijn dat een dergelijke werkochtend in het kader van NL-Doet voor herhaling vatbaar is.

Vrijdagochtend 28 maart is de volgende werkochtend van de onderhoudsgroep. Wie weet is dan die ochtend voor u een ideale gelegenheid ook eens wat vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen. Om 9.00 uur staat de koffie klaar. En mocht u eens één van de jongelui spreken die vanochtend op De Barlage actief waren, dan zult u vast en zeker van hen horen dat het ook op een werkochtend gezellig vertoeven is op het sportpark.

HJ Pleiter