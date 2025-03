Politie zoekt getuigen van explosie Sappemeer

SAPPEMEER – De politie is op zoek naar getuigen van een explosie op donderdag 13 maart rond 20:30 uur aan de Resedastraat in Sappemeer.

Rond 20.30 uur vond gisteravond aan de Resedastraat een explosie plaats. Na een luide knal stond de straat vol rook. Bij de explosie raakte een gevel van een woning beschadigd. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Heb jij beelden waarop iets verdachts is te zien tussen 20:15 en 21:15 uur in de buurt van de Resedastraat? Of heb je meer informatie over dit incident? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dan bel je Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Politie Ommelanden-Midden